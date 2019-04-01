Kayseri Seçim 2019 - Kayseri Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Kayseri Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Kayseri ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Kayseri seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Kayseri ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Kayseri ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Kayseri 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Bünyan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Develi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Felahiye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri İncesu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Pınarbaşı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Sarıoğlan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Sarız Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Tomarza Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Yahyalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Yeşilhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Kayseri Akkışla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Talas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Kocasinan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Melikgazi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Hacılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Kayseri Özvatan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

KAYSERİ

Kayseri, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık 14. şehridir. 2018 yılı itibarı ile 1.389.680 nüfusa sahiptir. Akkışla, Bünyan, Develi, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı, Talas, Özvatan, Felahiye ve Yeşilhisar olmak üzere 16 ilçeden oluşmaktadır. Ankara ve Konya'dan sonra İç Anadolu'nun üçüncü büyük kenti ve sanayi merkezidir.

Orta Kızılırmak Bölümünde, Erciyes Dağı'nın eteklerinde bir ildir. Kuzey ve kuzeybatıda Yozgat, kuzey ve kuzeydoğuda Sivas, doğuda Kahramanmaraş, güneyde Adana, güneybatıda Niğde, batıda ise Nevşehir illeriyle çevrilidir. Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri (eski Mazaka, Kaisareia), klasik çağlarda Kapadokya adı verilen bölgededir. Kızılırmak'ın güneyinde bulunan bu bölge, Tuz Gölü'nden Fırat nehrine kadar uzanır. İpek Yolu buradan geçer. Bölge, pek çok uygarlığın beşiği olmuştur.