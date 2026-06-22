Dünya Kupası'nda kırmızı alarm: O maça sık sık ara verilebilir

Dünya Kupası'nda oynanacak Fransa-Irak karşılaşması öncesi hava durumu alarmı verildi. Karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle birden fazla kez durdurulabileceği aktarıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Irak arasında oynanacak mücadele öncesi hava koşulları endişe yaratıyor. ABD'nin Philadelphia kentinde oynanacak karşılaşmanın saatlerinde bölgede şiddetli gök gürültülü fırtına beklendiği bildirildi.
Fransız basınından RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre, maç sırasında olumsuz hava şartlarının etkili olması halinde organizasyonun güvenlik protokolleri devreye alınacak. Özellikle yıldırım tehlikesi nedeniyle karşılaşmanın birden fazla kez durdurulabileceği ifade edildi.
FIFA'nın uyguladığı kurallara göre stadyumun yaklaşık 13 kilometrelik çevresine yıldırım düşmesi durumunda hakem maçı durdurmak zorunda kalacak. Böyle bir senaryoda karşılaşmaya en az 30 dakika ara verilecek. Yeni bir yıldırım tespit edilmesi halinde ise bekleme süresi yeniden başlayacak.
Benzer uygulama daha önce 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da yaşanmış, bazı karşılaşmalar hava koşulları nedeniyle uzun süre durmuştu.
Fransa - Irak karşılaşması 23 Haziran saat 00.00'da başlayacak.