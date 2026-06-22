Dünya Kupası'nda kırmızı alarm: O maça sık sık ara verilebilir

Fransız basınından RMC Sport'un aktardığı bilgilere göre, maç sırasında olumsuz hava şartlarının etkili olması halinde organizasyonun güvenlik protokolleri devreye alınacak. Özellikle yıldırım tehlikesi nedeniyle karşılaşmanın birden fazla kez durdurulabileceği ifade edildi.

FIFA'nın uyguladığı kurallara göre stadyumun yaklaşık 13 kilometrelik çevresine yıldırım düşmesi durumunda hakem maçı durdurmak zorunda kalacak. Böyle bir senaryoda karşılaşmaya en az 30 dakika ara verilecek. Yeni bir yıldırım tespit edilmesi halinde ise bekleme süresi yeniden başlayacak.