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İran'dan Dünya Kupası'nda dikkat çeken hareket: Soyunma odasına not bıraktılar

İran'dan Dünya Kupası'nda dikkat çeken hareket: Soyunma odasına not bıraktılar

09:5322/06/2026, Pazartesi
G: 22/06/2026, Pazartesi
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2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci maçında Belçika ile 0-0 berabere kalan İran Milli Takımı, Los Angeles'taki stadyumdan ayrılırken soyunma odasına bıraktığı mesajla gündem oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında İran ile Belçika golsüz berabere kaldı.

Bu sonucun ardından iki takım da gruptaki puanını 2'ye yükseltti.

Karşılaşmanın ardından ise İran Milli Takımı'nın soyunma odasında bıraktığı not büyük ilgi gördü.

İran Milli Takımı'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, soyunma odasına bırakılan notta, "Binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar, İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

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