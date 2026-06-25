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FIFA'dan ağır yaptırım! 5 maçtan men edildi

FIFA'dan ağır yaptırım! 5 maçtan men edildi

11:3125/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
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2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenleniyor.
2026 FIFA Dünya Kupası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenleniyor.

2026 Dünya Kupası grup aşamasında Kanada ile Katar arasında oynanan mücadelede yaşanan sakatlık pozisyonuyla ilgili FIFA'dan resmi karar çıktı. Kanadalı Ismael Kone'nin kaval kemiğinin kırılmasına neden olan sert müdahalesi nedeniyle, Katarlı orta saha oyuncusu Assim Madibo'ya 5 maçtan men cezası verildi.

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında, Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği tarihi geceye talihsiz bir sakatlık damga vurmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Katarlı oyuncu Assim Madibo'nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası Kanadalı orta saha Ismael Kone yerde kalmış ve sol bacak kaval kemiğinde (tibia ve fibula) kırık tespit edilerek acilen ameliyata alınmıştı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Madibo'nun doğrudan kırmızı kart gördüğü pozisyon detaylıca incelendi. Yapılan değerlendirmede, bu müdahale "ciddi sportmenlik dışı hareket" ve "aşırı sert faul" olarak nitelendirildi. Madibo'ya verilen 5 maçlık ceza resmiyet kazanırken, Katarlı oyuncunun karara karşı FIFA Temyiz Kurulu'na itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.

Katar Milli Takımı, B Grubu'ndaki son maçında Bosna-Hersek'e 3-1 mağlup olarak turnuvaya grup aşamasında veda etti. Madibo, bu 5 maçlık cezasının ilkini Bosna-Hersek karşısında oynamayarak çekti. Katar'ın turnuvadan elenmesi sebebiyle, yıldız oyuncu kalan 4 maçlık cezasını federasyonun ilerleyen dönemde katılacağı resmi FIFA turnuvalarında çekmeye devam edecek.

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