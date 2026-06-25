FIFA'dan ağır yaptırım! 5 maçtan men edildi

2026 Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında, Kanada'nın Katar'ı 6-0 mağlup ettiği tarihi geceye talihsiz bir sakatlık damga vurmuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Katarlı oyuncu Assim Madibo'nun arkadan yaptığı sert müdahale sonrası Kanadalı orta saha Ismael Kone yerde kalmış ve sol bacak kaval kemiğinde (tibia ve fibula) kırık tespit edilerek acilen ameliyata alınmıştı.

FIFA Disiplin Komitesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Madibo'nun doğrudan kırmızı kart gördüğü pozisyon detaylıca incelendi. Yapılan değerlendirmede, bu müdahale "ciddi sportmenlik dışı hareket" ve "aşırı sert faul" olarak nitelendirildi. Madibo'ya verilen 5 maçlık ceza resmiyet kazanırken, Katarlı oyuncunun karara karşı FIFA Temyiz Kurulu'na itiraz etme hakkının bulunduğu belirtildi.