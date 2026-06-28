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Güney Afrika - Kanada Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Güney Afrika - Kanada Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

13:5128/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Güney Afrika - Kanada maç kadrosu ve muhtemel 11'ler
Güney Afrika - Kanada maç kadrosu ve muhtemel 11'ler

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda Güney Afrika ve Kanada bu akşam saat 22.00’de karşı karşıya gelecek. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Güney Afrika - Kanada maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı başlıyor. Son 32 turunda ilk maç Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak.

Güney Afrika, Dünya Kupası'nda A Grubu'nda Meksika, Güney Kore ve Çekya ile mücadele etti. İlk maçında Meksika'ya 2-0 kaybeden Güney Afrika, ikinci maçında Çekya ile 1-1 berabere kaldı.

Hugo Broos'un ekibi, gruptaki üçüncü karşılaşmasında ise Güney Kore engelini tek golle geçip, 4 puanla Meksika'nın ardından ikinci olarak son 32 biletini aldı. Güney Afrika, böylece tarihinde dördüncü kez mücadele ettiği Dünya Kupası'nda ilk kez grup aşamasını geçmeyi başardı.

Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada ise B Grubu'nda İsviçre, Bosna Hersek ve Katar ile yer aldı. Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalan Kuzey Amerika ekibi, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Jesse Marsch'ın takımı, gruptaki son maçında İsviçre'ye 2-1 mağlup olmasına rağmen 4 puanla averajla grubu Bosna Hersek'in üzerinde ikinci sırada bitirip, son 32 turuna yükseldi. Kanada, Güney Afrika gibi tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başardı.

Güney Afrika - Kanada maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Güney Afrika - Kanada karşılaşmasını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pedro Pinheiro yönetecek. Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GÜNEY AFRİKA - KANADA MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11'LER

Güney Afrika:
Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Mbatha, Adams, Maseko, Appollis, Rayners.
Kanada:
Crepeau, Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Davies, Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed, David, Larin.


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