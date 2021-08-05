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Lionel Messi Barcelona'dan resmen ayrıldı: Herkes yeni takımını merak ediyor

Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrıldığı resmen açıkladı. İspanyol basını, efsane ismin kariyerine başka bir takımda devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi Barcelonadan resmen ayrıldı: Herkes yeni takımını merak ediyor
Lionel Messi

Barcelona Kulübü, La Liga'daki yeni ekonomik düzenlemeler sebebiyle Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı.

Kontratı sona eren ve transfer dönemi başından bu yana Barcelona ile görüşmelerde bulunan Messi'nin anlaşmanın yapılamamasından dolayı kızgın olduğu ve gelen teklifleri değerlendirmeye başlayacağı aktarıldı.

Messi önceki günlerde PSG'nin önemli futbolcularıyla bir araya gelmiş ve bu durum Arjantinli yıldızın kariyerine Fransa'da devam edeceği şeklinde yorumlanmıştı.

  • Lionel Messi, profesyonel futbol kariyerinde Barcelona'dan başka hiçbir takımda forma giymemişti.

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