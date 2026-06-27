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MotoGP'nin Hollanda'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu 17. oldu

MotoGP'nin Hollanda'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu 17. oldu

16:5527/06/2026, Cumartesi
AA
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Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.
Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10. etabı Hollanda Grand Prix'sinin sprint yarışında 17. oldu.

Hollanda'nın Assen kentiyle aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte gerçekleştirilen sprint yarışında 20.05.310'luk dereceyle Trackhouse takımının İspanyol sürücüsü Raul Fernandez, birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 17. sırada tamamladı.

Hollanda Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 26 tur üzerinden yapılacak.

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