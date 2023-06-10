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Spor

Orkun Kökçü'nün yeni takımı belli oldu: Tarihi imza

Feyenoord Kaptanı Orkun Kökçü, 30 milyon euro artı bonuslar karşılığında Benfica'ya transfer oldu.

10:49 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Orkun Kökçü Lizbon'a gitti.

Orkun Kökçü Lizbon'a gitti.

Hollanda'da Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü'nün yeni adresi Portekiz oldu.


Benfica ile anlaşan milli futbolcu Lizbon'a gitti. 22 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imzayı atacak.


Portekiz ekibinin Orkun Kökçü'nün transferi için Feyenoord'a 30 milyon euro artı bonuslar ödeyeceği bildirildi. Resmi imzaların atılmasının ardından Orkun Kökçü, Benfica tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.


Orkun Kökçü, geride bıraktığımız sezon Feyenoord formasıyla çıktığı 46 maçta 12 gol atıp 5 de asist kaydetti. Milli futbolcu bu performansıyla Hollanda'da yılın futbolcusu seçildi.







#Feyenoord
#Benfica
#Orkun Kökçü
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