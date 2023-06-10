Orkun Kökçü'nün yeni takımı belli oldu: Tarihi imza

Hollanda'da Feyenoord ile şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü'nün yeni adresi Portekiz oldu.

Portekiz ekibinin Orkun Kökçü'nün transferi için Feyenoord'a 30 milyon euro artı bonuslar ödeyeceği bildirildi. Resmi imzaların atılmasının ardından Orkun Kökçü, Benfica tarihinin en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.