Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya -7 averajla puansız veda etti.

Teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

"Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır?"

Deneyimli teknik adam, "Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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