Spor Şenol Güneşten istifa sorusuna cevap
FUTBOL FUTBOL

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap

EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bir basın mensubunun istifa sorusuna, "Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz" şeklinde yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şenol Güneşten istifa sorusuna cevap
Şenol Güneş, EURO 2020 performansıyla eleştirilerin hedefi oldu.

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya -7 averajla puansız veda etti.

Teknik direktör Şenol Güneş, mücadelenin ardından "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap verdi.

"Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır?"

Deneyimli teknik adam, "Bunun hesabı yapılır. Bu hesap yönetime veya kamuoyuna verilir. Ben yetkili olduğum için sorumlu olduğumu söylüyorum. Yoksa medya, personel, yönetim herkes sorumlu. Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
OYNAT 00:56
Şenol Güneş 'istifa' sorusuna cevap verdi
EURO 2020'ye puansız veda eden A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, bir basın mensubunun istifa sorusuna, 'Bu sorumluluğun karşılığı işi bırakıp kaçmak mıdır yoksa çalışmak mıdır, siz daha iyi bilirsiniz' şeklinde yanıt verdi.


EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik
SPOR
EURO 2020'de büyük hüsran: Sıfır çektik

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e: "Ben her zaman buradayım"
SPOR
Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e: "Ben her zaman buradayım"
Abone Ol Google News
Baküde şoke eden anlar

Bakü'de şoke eden anlar

İsviçre-Türkiye maçında sadece bir kişi alkışlandı.
Ağlatan sürpriz

Ağlatan sürpriz

​Temizlik görevlisi baba duygusal anlar yaşadı.
İstifa sorusuna cevap verdi

İstifa sorusuna
cevap verdi

​Şenol Güneş'ten maç sonu önemli açıklamalar.
Her zaman <br>buradayım

Her zaman
buradayım

​Merih Demiral maç sonunda Ersin Düzen'e gönderme yaptı.
Sıfır çektik

Sıfır çektik

​A Milli Takımımız EURO 2020'yi puansız tamamladı.

Kabine öncesi <br>son durum

Kabine öncesi
son durum

Tabloda dikkat çeken hasta sayısı detayı.

Yeniden <br>dümene geçiyor

Yeniden
dümene geçiyor

​Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas duyurdu.

​Gözaltına alınan Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili flaş gelişme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gençlerin sorularını yanıtladı.

Mandalar Karasu Nehri'ne girerek serinliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.