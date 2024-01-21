|
Spor

Sivasspor'a evinde 2 penaltı yetmedi, beraberliğe razı oldu

Trendyol Süper Lig 21. haftasında Sivasspor evinde Gaziantep FK’yı konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 8’ ve 15’ R. Manaj (pen.), 29’ D. Draguş ve 41’ P. Djilobodji’den geldi. Gaziantep FK'da Maxim dakika 81'de ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sivasspor bu sonuçla puanını 25’e çıkararak 12. sırada yer aldı. Gaziantep FK ise 21 puanla 17. sırada yer aldı. Sivasspor - Gaziantep FK maç özetini izlemek ve Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:26 - 21/01/2024 Pazar
Güncelleme: 15:27 - 21/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor - Gaziantep FK maçında kazanan çıkmadı: 2-2
Sivasspor - Gaziantep FK maçında kazanan çıkmadı: 2-2

Süper Lig 21. haftasında Sivasspor evinde Gaziantep ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Sivasspor’un golleri R. Manaj, Gaziantep FK’nın golleri Draguş ve Djilobodji’den geldi. Sivasspor - Gaziantep FK maç özeti haberimizde.

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Gaziantep FK maç özetini izlemek için

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI






#Sivasspor
#Gaziantep FK
#Süper Lig
10 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
BYD Tesla'ya rakip olacak akıllı otomobil özellikleri geliştirmek için 14 milyar dolar harcayacak