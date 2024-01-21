Sivasspor - Gaziantep FK maçında kazanan çıkmadı: 2-2
Süper Lig 21. haftasında Sivasspor evinde Gaziantep ile karşılaştı. Maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Sivasspor’un golleri R. Manaj, Gaziantep FK’nın golleri Draguş ve Djilobodji’den geldi. Sivasspor - Gaziantep FK maç özeti haberimizde.
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 21. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Sivasspor
#Gaziantep FK
#Süper Lig
10 saat önce