Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Sivasspor evinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Maç Sivasspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Ziya Erdal, 50’ F. Koita, 52’ ve 65’ M. Dembele, 81’ R. Manaj’dan geldi. Sivasspor bu sonuçla son 16 turuna yükseldi. Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maç özeti haberimizde.