Süleyman Atlı finalde
GÜREŞ

Süleyman Atlı finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Atlı, yarın altın madalya için mindere çıkacak.

Süleyman Atlı, yarın altın madalya için mindere çıkacak.

Fotoğraf: IHA

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

  • Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.

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