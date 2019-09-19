Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.
Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.
- Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.
Süleyman Atlı finalde!
Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan’da süren Dünya Güreş Şampiyonası’nda ülkemizi serbest stil -57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev’i 5-3 mağlup ederek finale yükseldi👏 Başarılar!🇹🇷#WrestleNurSultan pic.twitter.com/k0hYjIUQ3d
Süleyman Atlı finalde!
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