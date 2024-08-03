Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kazanan Beşiktaş kupanın sahibi oldu.





Sezona kupa ile başlayan siyah beyazlılarda, golleri 21. saniye ile 81. dakikada penaltıdan Immobile, 53. dakikada Svensson, 90+1. dakikada Rafa Silva ve 90+5. dakikada Mustafa Hekimoğlu kaydetti. kaydetti. Ayrıca Galatasaray'da Nelsson, 87. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.





Immobile, en erken gol rekoruyla başladı

Galatasaray ile Beşiktaş’ın karşı karşıya geldiği Süper Kupa karşılaşması golle başladı. Mücadelenin henüz 21’inci saniyesinde Nelsson’un hatası sonrasında topla buluşan Immobile, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli golcü, bu golle birlikte Süper Kupa’nın en erken gol rekorunu da kırmış oldu.





Süper Kupa tarihinde daha önce en erken golü, geçtiğimiz sene Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmasının 50’nci saniyesinde Mauro Icardi kaydetti. O maçta U19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, golün ardından sahadan çekilmişti.





Galatasaray 0-1 Beşiktaş / Immobile'nin golünü izle





Galatasaray 0-2 Beşiktaş / Svensson'un golünü izle









Galatasaray 0-3 Beşiktaş / Immobile'nin penaltı golünü izle





GOL | 🟡🔴 Galatasaray 0 - 3 Beşiktaş ⚫️⚪️



⚽️ 80' Ciro Immobile (P)#GSvBJK pic.twitter.com/5sQNOweMss — A Spor (@aspor) August 3, 2024





Galatasaray 0-4 Beşiktaş / Rafa Silva'nın golünü izle





GOL | 🟡🔴 Galatasaray 0 - 4 Beşiktaş ⚫️⚪️



⚽️ 90' Rafa Silva#GSvBJK pic.twitter.com/YQ0SHxIIB3 — A Spor (@aspor) August 3, 2024





Galatasaray 0-5 Beşiktaş / Mustafa Hekimoğlu'nun golünü izle





GOL | 🟡🔴 Galatasaray 0 - 5 Beşiktaş ⚫️⚪️



⚽️ 90+3' Mustafa Hekimoğlu#GSvBJK pic.twitter.com/Na0sr33QEr — A Spor (@aspor) August 3, 2024





Galatasaray 0-5 Beşiktaş maç özeti izle









Galatasaray-Beşiktaş maç özeti

Beşiktaş, maçın ilk dakikasında öne geçti. Svensson'un ileri şişirdiği topu savunmadaki Nelsson sektirince araya Immobile girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan İtalyan golcü, 23. saniyede meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1





23. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan kullandığı kornerde penaltı noktasında topla buluşan Al Musrati'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





34. dakikada Köhn'ün pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza yayında bulunan Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ziyech, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak Colley'den sekerek taca gitti.





45 1. dakikada Rafa Silva'nın sağdan ortasında topla buluşan Immobile, ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak bu pozisyonda üstten auta gitti.





Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.





46. dakikada Masuaku’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Omar Colley’in kafa vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kale direğinin dibinden kornere çıktı.





49. dakikada Barış Alper’in sol çizgiye inerek yerden ortaya çıkardığı topta Batshuayi’nin gelişine vuruşunda kaleci Mert, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.





53. dakikada Rashica’nın sağ taraftan yerden ortasında Galatasaray savunmasına çarpan top Svensson’un önünde kaldı. Bu oyuncunun altı pas çizgisinin hemen gerisinden gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2





79. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın müdahalesinde Gedson Fernandes ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.





81. dakikada Ciro Immobile’nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak Muslera’nın sağından filelerle buluştu. 0-3





87. dakikada Nelsson, Mustafa Hekimoğlu’na arkadan yaptığı faul sonucu hakem Atilla Karaoğlan tarafından kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.





90+1. dakikada Salih Uçan’ın vuruşunda kaleci Muslera’nın hemen önünde bulunan Rafa Silva topu ağlara gönderdi. 0-4





90+2. dakikada Mustafa Hekimoğlu’nun sol çaprazdan ayak dışıyla vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden filelerle buluştu. 0-5





Mücadele 5-0 sona erdi.











