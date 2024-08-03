Süper Kupa'da Galatasaray'ın forması tepki çekti

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takımın forması, taraftarların tepkilerine neden oldu.
Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk dakikalarından sonra sarı kırmızılı takımın forması tepkilere neden oldu.
Galatasaraylı taraftarlar, formaların yeterli kalitede olmadığını savundu.
Ekrana gelen bu fotoğrafı paylaşan taraftarlar, formanın 'poşete' benzediğini savundu.
İşte yapılan yorumlardan bazıları: