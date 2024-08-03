Süper Kupa'da Galatasaray'ın forması tepki çekti

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takımın forması, taraftarların tepkilerine neden oldu.

1 / 10 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

2 / 10 Mücadelenin ilk dakikalarından sonra sarı kırmızılı takımın forması tepkilere neden oldu.

3 / 10 Galatasaraylı taraftarlar, formaların yeterli kalitede olmadığını savundu.

4 / 10 Ekrana gelen bu fotoğrafı paylaşan taraftarlar, formanın 'poşete' benzediğini savundu.

5 / 10 İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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