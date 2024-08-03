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Spor

Süper Kupa'da Galatasaray'ın forması tepki çekti

Haber Merkezi
21:37 - 3/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:49 - 3/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı takımın forması, taraftarların tepkilerine neden oldu.

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Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin ilk dakikalarından sonra sarı kırmızılı takımın forması tepkilere neden oldu.

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Galatasaraylı taraftarlar, formaların yeterli kalitede olmadığını savundu.

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Ekrana gelen bu fotoğrafı paylaşan taraftarlar, formanın 'poşete' benzediğini savundu.

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İşte yapılan yorumlardan bazıları:

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#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper Kupa
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