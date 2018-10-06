Teknoloji Avrupadaki 2 milyonuncu Toyota hibrit Sakaryadan
OTOMOBİL

Avrupa'daki 2 milyonuncu Toyota hibrit Sakarya'dan

1997 yılında tanıttığı Prius ile ilk hibrit modeliyle başlangıç yapan Toyota, bugüne kadar dünya çapında 12 milyondan fazla hibrit satışı gerçekleştirdi. Avrupa'da satılan 2 milyonuncu hibrit ise Sakarya'daki fabrikadan üretildi.

Haber Merkezi AA
Toyota hybrid
Toyota hybrid

Toyota'nın Avrupa'da satılan 2 milyonuncu hibriti, şirketin Sakarya'daki fabrikasında üretilen bir C-HR Hybrid oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, Avrupa pazarında da 2 milyonuncu hibrit satışını gerçekleştirdi. Polonya’da satılan 2 milyonuncu hibrit araç, Toyota Türkiye'nin Sakarya'daki fabrikasında üretilen bir C-HR Hybrid oldu. Her geçen gün hibrit model ürün gamını genişleten Toyota, 2001’den bu yana Avrupa pazarında hibrit payını da artırdı.

2011 yılında Avrupa’da Toyota tercih edenlerin yüzde 10'u hibrite yönelirken bugün, satılan her 2 Toyota otomobilinden 1’ini hibrit model oluşturuyor. 1997 yılında tanıttığı Prius ile ilk hibrit modeliyle başlangıç yapan Toyota, bugüne kadar dünya çapında 12 milyondan fazla hibrit satışı gerçekleştirdi. Hibrit Toyota’lar sadece satış anlamında da değil çevresel olarak da olumlu anlamda büyük bir başarıya sahip oldu.

İkonik Prius’un sunulmasıyla hibrit devrimini başlatan Toyota, bugün 90 farklı ülkede 34 hibrit model satışı gerçekleştiriyor. Bu sayede 93 milyon ton daha az karbondioksit emisyonu salımı gerçekleştirilmesi sağlanmış oldu.

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