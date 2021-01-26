Galatasaray DeAndre Yedlin'i gündemine aldı

Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsizlik nedeniyle sahalardan uzak kalacak olan Omar Elabdellaoui yerine alternatif oyuncu arayışına giren Galatasaray, DeAndre Yedlin’i listesine aldı.

DeAndre Yedlin kimdir?

ABD'de Seattle Sounders altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.

DeAndre Yedlin'in oynadığı takımlar

Futbola doğduğu şehir Seattle'da başlayan DeAndre Yedlin sırasıyla, Crossfire, Seattle Academy, Akron Zips, Sounders U23, Tottenham ve Sunderland formaları giydi. Şu an ise Yedlin Newcastle forması giyiyor. Ayrıca oyuncu 62 maçta ABD Milli Takımı formasını da terletti.

Galatasaray, Halil Dervişoğlu’nu transfer ettiğini açıkladı

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu’nu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Halil İbrahim Dervişoğlu transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılardan, KAP’a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford F.C. Limited ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya net 3.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.