Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri!

23 Nisan eczaneler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan 2025 Çarşamba günü eczanelerin çalışma saatleri!

11:3321/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Eczane
Eczane

23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi gündeme geldi. . Yurt genelinde çeşitli alanlarda etkinliklikler düzenlenirken konser, yürüyüş vb. gibi organizasyonlar hazırlanıyor. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Peki, 23 Nisan eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 23 Nisan'da nöbetçi eczaneler çalışıyor mu? İşte 23 Nisan Çarşamba eczanelerin çalışma saatleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Peki, 23 Nisan eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, kaça kadar kapalı?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan günün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Gün boyu nöbetçi eczanelerden ilaç alımı sağlanabilecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

23 NİSAN ÇARŞAMBA NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.



#23 nisan
#resmi tatil
#23 nisan eczaneler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sistina Şapeli nedir?