Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Peki, 23 Nisan eczaneler kapalı mı, çalışıyor mu, kaça kadar kapalı?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Türk Milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve egemenliğini ilan ettiği tarih olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1924 tarihinde 23 Nisan günün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Gün boyu nöbetçi eczanelerden ilaç alımı sağlanabilecek.

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

23 NİSAN ÇARŞAMBA NÖBETÇİ ECZANELER ÇALIŞIYOR MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.







