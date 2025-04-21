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23 Nisan'da okullar tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullar yarım gün mü?

23 Nisan'da okullar tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullar yarım gün mü?

09:1921/04/2025, Pazartesi
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23 Nisan
23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çarşamba günü yurt genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 23 Nisan'da yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Her yıl büyük coşkuyla kutlanan 23 Nisan resmi tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü? Okullar ve iş yerleri hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler ve çalışanlar için 22-23 Nisan hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım sürerken, vatandaşların gündeminde 22 Nisan Salı gününün yarım gün olup olmadığı yer alıyor. 2025 yılında 23 Nisan, Çarşamba gününe denk geliyor ve resmi tatil olarak kutlanıyor.

23 NİSAN YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kutlanacak. Ancak 23 Nisan dini bayramlar kapsamında değerlendirilmediği için bir önceki gün olan 22 Nisan yarım gün tatil sayılmıyor. Dolayısıyla 23 Nisan Çarşamba günü tüm kamu kurum ve kuruluşları tam gün tatil yaparken, 22 Nisan Salı günü normal mesai düzeninde devam edilecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

2025 yılı resmi tatil takvimine göre 23 Nisan Çarşamba günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tüm okullar, kamu daireleri ve birçok özel sektör kuruluşu kapalı olacak. Öğrenciler bu özel günde tatil yapacak ve bayram kutlamalarına katılabilecek. Bankalar, PTT, kargo firmaları, borsa, sağlık ocakları ve diğer resmi kurumlar da kapalı olacak; yalnızca eczaneler nöbet sistemiyle hizmet verecek.

OKULLAR VE İŞ YERLERİ TATİL

23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar ve iş yerleri tatil oluyor.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan yarım gün olmuyor.



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