23 Nisan'da bankalar açık mı? 23 Nisan'da EFT ve havale işlemleri yapılabiliyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çarşamba günü birçok kurum kapalı olacak. Bu nedenle 23 Nisan'da bankalarda işi olanlar "23 Nisan'da bankalar açık mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, bankalar 23 Nisan'da açık mı, EFT ve havale işlemi yapılabiliyor mu? Detaylar haberimizde...
23 Nisan Çarşamba günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 23 Nisan'da bankalar tatil mi oluyor? EFT/havale işlemi yapacak olan kullanıcılar bu konuyu araştırıyor.
23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çarşamba günü 1 gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu sebeple bankalar 23 Nisan'da kapalı olacak.
23 NİSAN'DA EFT YAPILABİLECEK Mİ?
23 Nisan resmi tatili boyunca aynı bankanın farklı hesapları arasında havale yapılırken EFT işlemi sadece FAST üzerinden yapılabilecek.