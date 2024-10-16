Bedelli askerlik ücreti, askerlik hizmetini kısa sürede tamamlamak isteyen vatandaşların ödediği bir ücrettir. Bu ücret, belirli aralıklarla güncellenen memur aylık katsayısı üzerinden hesaplanır. Peki Bedelli askerlik ne kadar? 2025 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Bedelli askerlik nedir?

Askere gitmek, askerlik çağına girmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan onun erkek için zorunlu bir uygulamasıdır. Zorunlu askerlik süresi, genellikle 6 ay ile 1 yıl arasındadır. Bedelli askerliği, kanunda yer alan şartları yerine getiren kişilerin senelik olarak belirlenen ücreti ödeyerek yaptıkları kısa süreli askerlik hizmeti olarak tanımlamak mümkün. Bedelli askerlik hizmetinden yararlananlar, 28 gün temel askerlik eğitimi alarak askerlik hizmetini tamamlayabilir.

2025 bedelli askerlik ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıllık enflasyon oranı %44,11 olarak belirlendi. Ayrıca 6 aylık enflasyon oranı %15,53 düzeyinde hesaplanmıştı. Toplu sözleşme zammı neticesinde memur maaşı zam oranında yüzde 11,32 oranında bir beklenti oluştu. Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonucu verileri ışığında 2025 bedelli askerlik ücreti 242 bin 555 lira olması bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti 2025 Ocak ayının ilk haftasında Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak. 1 Temmuz – 31 Aralık 2024 dönemi için bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti.

Bedelli askerlik başvuru şartı nedir?

1. Bedelli askerlik müracaat şartları şunlardır;

a. Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

b. Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

c. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

ç. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya

kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

2. Bedelli askerlik yararlanma şartları şunlardır:

a. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

b. Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

c. Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

ç. Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.

3. Bedelli askerliğe başvurmak isteyen yükümlüler;

a. Müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayanlardan istekli olanlar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden,

b. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlardan, bu tarih dâhil, istekli olanlar askerlik şubelerinden kendisi, eşi, birinci veya ikinci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığıyla yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar müracaat edebilir.

4. Yükümlüler bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimine alınacağı yılın celp ve sevk dönemleri için tercihte bulunabilir ve müracaat yılının son mesai günü, mesai bitimine kadar celp dönemi tercihini e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden, müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olanlar sadece askerlik şubesinden güncelleyebilir.

5. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler ile 2’nci maddenin (a) fıkrası kapsamındakilerden iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar birinci maddedeki müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilir. Her başvuruda Kanuna göre hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenir, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilmez. Kura sonucu bedelli askerliğe seçilmeyenlerin ödedikleri bedel tutarı, askerlik şubelerine başvurularını müteakip kendilerine iade edilir.

6. Müracaat edilen yılın son mesai günü, mesai bitimine kadar ödemelerini yapanlar müteakip yıl silahaltına alınmak üzere kura veya sınıflandırma işlemine tabi tutulur.

7. Ödemelerini müracaat edilen yılı takip eden yıl içinde yapanlar, ödemenin yapıldığı yılı takip eden yıl silahaltına alınmak üzere seçim işlemine tabi tutulur. Bunlar celp tercihlerini askerlik şubelerinden güncelleyebilir.

Bedelli askerlik ücretine taksit yapılıyor mu?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

Bedelli askerlik ödemesi nasıl, nereye yapılır?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır?

Bedelli askerlik ücretli, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaşı miktarına bağlı olarak yıla iki kez güncellenmektedir. Temmuz 2024 itibarıyla bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlendi. Bedelli askerlik yapacak kişiler, bu ücreti kaydedilen süre içinde ödeyerek, temel eğitimine katılmaya askerlik hizmetini tamamlayabilirler.

Bedel tutarı: 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunmakta olup her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir.

Ek bedel tutarı: 3.500 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayısı ile geçerli mazeretler hariç yoklama kaçağı, saklı ve bakaya kaldıkları toplam sürenin her ayının çarpımı sonucu bulunmaktadır Ek bedele esas sürenin hesabında, 1 ila 30 gün bir ay kabul edilir. Bir ayı aşan günler müteakip aya eklenerek hesaplanmaktadır.

Bedelli askerlik ücreti nereye hangi bankalara ödenir?

Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra şartlarda da belirttiğimiz gibi yıllık olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini ödemeniz gerekir. Bedelli askerlik ödemelerini ise anlaşmalı bankalar, defterdarlık ve malmüdürlükleri üzerinden T.C. kimlik numaranızı beyan ederek yapabilirsiniz.

Vakıfbank

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Emlak Katılım Bankası



