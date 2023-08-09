Canını dişine takmak ne demek, ne anlama geliyor?
Deyim, dilimize özgü, kalıplaşmış söz öbekleridir. Her deyimin kendine özgü bir anlamı vardır ve genellikle gerçek anlamından farklı bir anlama gelir. Deyimler, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar.
Canını dişine takmak
en yaygın olarak kullanılan deyimlerdendir. Hal böyle olunca da Canını dişine takmak nedir, anlamı ne,
Canını dişine takmak cümle
içinde nasıl kullanılır? sorusu da sorulmakta. İşte Canını dişine takmak deyiminin anlamı.
Canını dişine takmak nedir?
Canını dişine takmak nedir?
Canını dişine takmak deyimi
, bir işi çok zor olsa bile, çok çalışarak, tüm gücüyle yapmak anlamına gelir. Genellikle, zor bir işi başarmak için çok çaba sarf eden birini tanımlamak için kullanılır.
Canını dişine takmak anlamı nedir?
Canını dişine takmak anlamı nedir?
"Canını dişine takmak" deyimi, çok eski bir deyimdir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre bu deyim, eskiden insanların çok zor bir işi başarmak için dişlerini sıkarak çalıştıklarına inanılmasından kaynaklanmaktadır.
Canını dişine takmak deyimi cümle içinde kullanımına örnekler
Canını dişine takmak deyimi cümle içinde kullanımına örnekler
"Canını dişine takmak" deyiminin bazı örnek kullanımları şu şekildedir:
- "Yarışta birinci olmak için canını dişine taktı."
- "Sınavı geçmek için canını dişine taktı."
- "Hastalığı yenmek için canını dişine taktı."
- "Projeyi bitirmek için canını dişine taktı."
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1 saat önce