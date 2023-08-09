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Canını dişine takmak

"Canını dişine takmak" deyimi, günlük konuşmalarda ve yazılarda sıklıkla kullanılan bir deyimdir. Canını dişine takmak deyimini anlam olarak bir iş çok zor olsa da, çok çalışarak o işin üstesinden gelmektir. Canını dişine takmaktan kastedilen üstendiği görevi tüm gücüyle gayret edip başarıya ulaşmak için mücadele etmek manasını taşır. Canını dişine takmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK).

14:09 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Canını dişine takmak ne demek, ne anlama geliyor?

Canını dişine takmak ne demek, ne anlama geliyor?

Deyim, dilimize özgü, kalıplaşmış söz öbekleridir. Her deyimin kendine özgü bir anlamı vardır ve genellikle gerçek anlamından farklı bir anlama gelir. Deyimler, anlatıma akıcılık ve zenginlik katar.
Canını dişine takmak
en yaygın olarak kullanılan deyimlerdendir. Hal böyle olunca da Canını dişine takmak nedir, anlamı ne,
Canını dişine takmak cümle
içinde nasıl kullanılır? sorusu da sorulmakta. İşte Canını dişine takmak deyiminin anlamı.

Canını dişine takmak nedir?

Canını dişine takmak deyimi
, bir işi çok zor olsa bile, çok çalışarak, tüm gücüyle yapmak anlamına gelir. Genellikle, zor bir işi başarmak için çok çaba sarf eden birini tanımlamak için kullanılır.

Canını dişine takmak anlamı nedir?

"Canını dişine takmak" deyimi, çok eski bir deyimdir. Kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte, bazı kaynaklara göre bu deyim, eskiden insanların çok zor bir işi başarmak için dişlerini sıkarak çalıştıklarına inanılmasından kaynaklanmaktadır.

Canını dişine takmak deyimi cümle içinde kullanımına örnekler

"Canını dişine takmak" deyiminin bazı örnek kullanımları şu şekildedir:

  • "Yarışta birinci olmak için canını dişine taktı."
  • "Sınavı geçmek için canını dişine taktı."
  • "Hastalığı yenmek için canını dişine taktı."
  • "Projeyi bitirmek için canını dişine taktı."
En çok kullanılan deyimler ve anlamları
En çok kullanılan deyimler ve anlamları

Deyim, genellikle gerçek anlamından ayrı bir anlam taşıyan, en az iki sözcükten oluşan kalıplaşmış söz ya da sözcük gruplarıdır. Deyimler, konuşma dilinde ve yazı dilinde sıklıkla kullanılır. Deyimler, konuşma dilinde daha çok anlatım gücünü arttırmak için kullanılır. Yazıda ise, deyimler, daha çok şiir, öykü ve romanlarda kullanılır. Günümüzde en çok kullanılan deyimler ve anlamları bir hayli merak konusu olmaya devam ediyor. Dilimizde en çok kullanılan kalıplaşmış deyimler olduğu gibi kısa ve uzun deyimler de halk arasında kullanılmakta. Bu haberimizde günümüzde en çok kullanılan deyim örneklerini anlamlarıyla birlikte sizler için derledik. İşte en çok kullanılan deyimler ve anlamları.

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