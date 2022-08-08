Alman Kiracılar Birliği Başkanı Siebenkotten: Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek

Almanya'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda dört kişilik bir aile için 1.190 Euro'ya kadar ek masraflar getirmesi öngörülüyor.

Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten, Alman gazetesi Tagesspiegel’e verdiği demeçte endişe verici bir uyarıda bulundu. Almanya'da yaşayan milyonlarca insanın artan gaz fiyatları nedeniyle ısınma faturalarını ödeyememesinden korktuğunu dile getirdi.

Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten

Siebenkotten: Milyonlardan bahsediyoruz

Kiracılar Derneği Başkanı Siebenkotten, "Gaz ve elektrik fiyatları artıyor. Sonbahardan itibaren, tüm tüketiciler, miktarı henüz belirlenmemiş olan bir gaz ek ücretine de tabi olacaktır. Bununla birlikte, şu kadarı açıktır: birçok hane için ek yük birkaç yüz avro olacaktır. Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek. Burada çok fazla insandan bahsediyorum. Milyonlarca insandan!" ifadelerini kullandı.

REKLAM

DÜNYA İngilizler dertli: Faturaları düşürmek için nasıl ödeyeceğiz?

EKONOMİ Enerji krizi savaşla yeni bir boyut kazandı: Avrupa çözüm arayışında

EKONOMİ Enerji faturasına destek: 165 milyar lirayı devlet karşıladı