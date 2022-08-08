Dünya Alman Kiracılar Birliği Başkanı Siebenkotten Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek
AVRUPA

Alman Kiracılar Birliği Başkanı Siebenkotten: Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek

Rusya Ukrayna savaşının beraberinde getirdiği enerji krizi, Avrupa’yı sarsmaya devam ediyor. Elektrik ve gaz fiyatlarının hızla artmasına dikkat çeken Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten, tüm hanelerin en az üçte birinin büyük sorunlarla karşılaşacağı konusunda uyardı. Siebenkotten, "Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek. Burada çok fazla insandan bahsediyorum. Milyonlarca insandan!" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Alman Kiracılar Birliği Başkanı Siebenkotten: Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek
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Almanya'da elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda dört kişilik bir aile için 1.190 Euro'ya kadar ek masraflar getirmesi öngörülüyor.

Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten, Alman gazetesi Tagesspiegel’e verdiği demeçte endişe verici bir uyarıda bulundu. Almanya'da yaşayan milyonlarca insanın artan gaz fiyatları nedeniyle ısınma faturalarını ödeyememesinden korktuğunu dile getirdi.

Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten
Alman Kiracılar Derneği Başkanı Lukas Siebenkotten

Siebenkotten: Milyonlardan bahsediyoruz

Kiracılar Derneği Başkanı Siebenkotten, "Gaz ve elektrik fiyatları artıyor. Sonbahardan itibaren, tüm tüketiciler, miktarı henüz belirlenmemiş olan bir gaz ek ücretine de tabi olacaktır. Bununla birlikte, şu kadarı açıktır: birçok hane için ek yük birkaç yüz avro olacaktır. Milyonlarca insan yüksek gaz fiyatları nedeniyle faturalarını ödeyemeyecek. Burada çok fazla insandan bahsediyorum. Milyonlarca insandan!" ifadelerini kullandı.

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