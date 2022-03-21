Ekonomi Enerji krizi savaşla yeni bir boyut kazandı Avrupa çözüm arayışında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji krizi savaşla yeni bir boyut kazandı: Avrupa çözüm arayışında

Enerji krizinin etkilerini atlatmaya çalışan Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle beraber çıkmaza girdi. Kısa vadede Avrupa cephesinden, Rusya’nın enerji kaynaklarına yönelik net bir adım atılmazken, üye ülkelerin liderleri ise krize karşı ortak çaba gerektiğini belirtiyor.

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Burak Karaca Yeni Şafak
Enerji krizi savaşla yeni bir boyut kazandı: Avrupa çözüm arayışında
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Salgın sonrası artan taleple birlikte küresel çapta yaşanan enerji krizi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte yeni bir boyut kazandı. ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Rusya’ya yönelik uygulanan ekonomik yaptırımlar ve enerji kaynaklarında Rus bağımlılığını sonlandırmak için atılan adımlar, yeni pazar arayışlarını hızlandırdı. ABD, Rusya’dan petrol ve doğal gaz ithalatını yasaklarken, İngiltere de 2022 sonuna kadar Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri alımını aşamalı olarak sona erdireceğini açıkladı. LNG tedarikçisi ülkelerle temaslarını artıran Avrupa ülkeleri, hem Rusya’ya olan yüksek orandaki bağımlılığı hem de enerji krizinin etkilerini atlatamaması sebebiyle, Rusya’ya karşı net bir enerji yaptırımı için adım atamıyor.

KÖMÜR KISA SÜRELİ ÇÖZÜM OLABİLİR

  • Avrupa Birliği(AB) Komisyonu’nun daha önce duyurduğu, RePowerEu planı, 2030’a kadar Rusya fosil yakıtına olan bağımlılığı sonlandırmayı hedefliyor. Ayrıca 1 yıl içerisinde Rusya’ya bağımlılığın üçte iki oranında azaltılması amaçlanıyor. Duyurulan plan doğrultusunda, enerjide kaynak çeşitliliğini artırma ve alternatif kontratlara yönelme gibi adımlar yer alıyor. Bununla beraber birçok Avrupa ülkesi, yaşanan darboğaz sebebiyle kısa vadedeki yeşil dönüşüm adımlarını da öteliyor. Avrupa’da oluşacak boşluğun kısa sürede doldurulması mümkün görünmüyor. Bu sebeple kısa süreli çözüm olarak ise kömür ön plana çıkıyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ SEKTEYE UĞRATIYOR

Ayrıca, Avrupa ülkeleri nükleere yönelik kararlı tutumlarından da vazgeçebilir. Geçtiğimiz gün, Belçika, 2025 yılında kapatmaya hazırlandığı nükleer güç santrallerinin süresini 10 yıl uzatmaya karar verdi. Finlandiya, başlattığı yeni nükleer santral projesiyle, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında ülkenin Rus gazına olan bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor. Tükettiği gazın yüzde 49’unu Rusya’dan sağlayan Almanya da enerji politikasını gözden geçiriyor. Yine birçok Avrupa ülkesinde kömür ve nükleere veda sürecinin sekteye uğrayacağı tahmin ediliyor.

KRİZE KARŞI ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

  • Önümüzdeki hafta yapılması planlanan Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesi İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan başbakanları bir araya gelirken, görüşmenin ana gündem maddesini ise enerji krizi oluşturdu. Toplantıya katılan dört ülkenin de lideri, AB’ye, enerji krizinin çözümü için acilen ortak adım atma çağrısı yaptı. Görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Mario Draghi, en acil sorunun enerji meselesi olduğunu ifade etti. Toplantıya video-konferans yoluyla katılan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ise, hiçbir AB ülkesinin enerji krizine tek başına çözüm bulamayacağını, ortak bir AB müdahalesi gerektiğini vurguladı.

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