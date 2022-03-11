Avrupa’nın alternatif enerji rotasında Türkiye öne çıkıyor: TANAP umudu

Tükettiği doğal gazın yüzde 40’ını Rusya’dan tedarik eden Avrupa ülkeleri, doğal gazda Rusya’ya bağımlılığını azaltmanın yollarını ararken, alternatif enerji rotalarında Türkiye ön plana çıkıyor.

Hazar Denizi’nden Türkiye’ye uzanan ve Avrupa’ya açılan Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP), Avrupa’nın alternatif tedarik planları arasında en cazip seçenek olarak görülüyor.

Trans Adriyatik Boru Hattı'ndan Avrupa’ya yılda yaklaşık 10,5 milyar metreküp doğal gaz taşınıyor. Boru hattının genişletilmesiyle bu miktarın artırılması ve Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu TAP projesinin Avrupa’nın önemli tedarik rotalarından biri haline getirilmesi planlanıyor. Avrupa’nın planları arasında Doğu Akdeniz’de keşfedilen rezervlerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması da bulunuyor.

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TANAP

TEMASLAR HIZLANDI

Avrupa'nın yılda ortalama 155 milyar metreküp tükettiği Rus gazına yönelik henüz bir yaptırım adımı açıklamazken, salı günü AB Komisyonu tarafından duyurulan RePowerEu planıyla kıtada Rus gazına bağımlılığın 3’te 2 oranında azaltılması hedefleniyor. Açıklanan plan kapsamında alternatif tedarikçilerle gaz kontratları gerçekleştirilmesine yönelik bir madde de yer alıyor. Avrupa ülkeleri, LNG ve alternatif boru hatları üzerinden tedarik sağlamak adına çalışmalarını hızlandırırken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson, ilave gaz tedariki için çeşitli kaynaklarla temas kurduklarını söylemişti.

EN CAZİP ÇÖZÜM TANAP VE TAP

Avrupa Politika Merkezi Analisti Marco Giuli ise, olası tedarik kısıntıları halinde Avrupa'nın, mevcut imkanlarıyla bir süre daha tüketimi karşılamayı başaracağını söyledi. Gelecek kış mevsiminin Rus gazı kullanılmadan atlatılabilmesinin çok zor olduğunu ifade eden Giuli, "Arz mekanizmasından 150 milyar metreküplük bir miktarın çıkarılmasının fiyatlar üzerinde ciddi etkileri olacaktır" diye konuştu. Giuli, boru hatları ile tedarik bakımından, uzun vadede en iyi seçeneğin TAP'ın genişletilmesi olduğunu belirtti.

KAPASİTE 20 MİLYAR METREKÜPE ÇIKABİLİR

Giuli, Türkiye'nin hem Azerbaycan hem de Rusya üzerinden Avrupa'ya gaz taşıdığına işaret ederek, "Rusya'dan tedarikin durdurulması durumunda, Hazar kaynaklarına erişimin sürdürülmesi elbette çok kritik” dedi. Ancak şu anki altyapıyla çözümün sürdürülebilir olamayacağını ifade eden Giuli, “TAP'ın genişletilmesi kapasiteyi 20 milyar metreküpe kadar çıkarabilir. Bu da çözümün bir parçası olabilir ancak şimdilik kısıtlı bir parçası olur" dedi.

İsrail gazında köprü Türkiye

İsrail'in eski Ürdün ve AB Büyükelçisi Oded Eran, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya İsrail gazını iletmek için en uygun seçeneğin Türkiye olduğunu belirterek, "Türkiye ile İsrail Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmeler bu seçeneğin çalışılmasına önayak olabilir" dedi. Gazın taşınmasında bazı siyasi ve ekonomik belirsizlikler bulunduğuna dikkati çeken Eran, şunları söyledi: “Projenin içinde yer alacak ticari oyuncuların çatışmayla dolu bir bölgede siyasi risklere karşı korunmaya alınması gerekli. Türkiye anahtar bir bağlantı noktası. Bölgedeki iş birliği tüm tarafların faydasına olacaktır."

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FOTOĞRAF 15 Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’ya yönelik suçlamalar nedeniyle Kuzey Akım 1 konusunda adım atabileceklerine işaret etti. Mütekabiliyet gereği boru hattından giden doğal gaz akışını kesebileceklerini belirten Novak, “Kuzey Akım 1’den gaz akışına ambargo uygulamak için her hakka sahibiz. Ancak şu ana kadar böyle bir adım atmadık. Bunun kimseye faydası olmaz. Ancak Avrupalı siyasiler açıklamalarıyla bizi buna itiyorlar.” ifadelerini kullandı. Rusya, Kuzey Akım 1 hattıyla Baltık Denizi üzerinden Almanya’ya yılda 55 milyar metreküp doğal gaz sevk ediyor. Avrupa, tükettiği doğal gazın yaklaşık yüzde 40'ını, başka bir ifadeyle 175 milyar metreküpünü Rusya'dan ithal ediyor. Gazprom verilerine göre, şirketin Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarı geçen yıl yaklaşık 42 milyar metreküp düzeyindeydi. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı yüzde 67 artarak megavatsaat başına 322 avroya çıktı. Avrupa bu kış halihazırda doğalgaz depolarının boşalmasından ve fiyat artışından dolayı sorunlar yaşarken Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve AB'nin Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından enerji konusunda çözüm arayışı başladı. Azerbaycan başta olmak üzere başka doğalgaz boru hatları ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ilk akla gelen çözümler. Onun ardından nükleer ve yenilenebilir enerji, hidroelektrik santraller ve kömür geliyor. Nükleer enerji ihtimali Almanya, İngiltere, Belçika ve Fransa'da her geçen gün düşerken kömür santrallerinin çoğu iklim hedefleri konusundaki baskı nedeniyle kapatılmıştı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'nın, Rusya'nın doğal gaz akışını kesmesi halinde bile bu kışı geçirebilecek durumda olduğunu söyledi. Von der Leyen, Avrupa'nın doğal gaz depolarında doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu anımsatarak, söz konusu davranışların Rusya'nın enerji tedariki konusundaki itibarına zarar verdiğini anlattı. AB'nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini artırma ihtimali olan bazı ülkelerle görüştüğünü aktaran von der Leyen, ocak ayında 120'den fazla gemiyle 10 milyar metreküplük rekor düzeyde LNG aldıklarını vurguladı. Rusya'nın AB'ye gaz akışını kısmen veya tamamen kesmeye karar vermesi durumunda olası bütün senaryoları incelediklerini bildiren von der Leyen, \"Modellerimiz artık bu kış daha güvende olduğumuzu gösteriyor.\" dedi. Von der Leyen, tam bir kesinti olması durumunda uygulanacak yeni bir dizi acil durum önlemi de geliştirdiklerini ifade ederek, \"Bu krizden çıkarabileceğimiz derslerden biri, Rus gazına olan bağımlılıktan kurtulmak için enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğun bir şekilde yatırım yapmamız gerektiğidir.\" diye konuştu. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz tehdidi: Bizi kesmeye zorluyorlar Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupalı siyasilerin, Rusya'yı Kuzey Akım 1'den gaz akışına ambargo uygulamaya ittiklerini iddia etti. İhtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşılayan Avrupa ülkeleri ise doğalgaz akışının kesilmesi ihtimaline karşı alternatif enerji kaynakları arıyor. BiP'te paylaş

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Alternatif rotalar masada

Mevcut durumda kapasitenin büyük bir kısmının ise özellikle Yamal-Avrupa ve Ukrayna koridorundan olmak üzere Rusya şebekesinden geldiğini vurgulayan Marco Giuli, şöyle devam etti: “Norveç ve Azerbaycan, tam kapasiteyle tedarik sağlıyor. Cezayir'den İspanya'ya uzanan Gazoduc-Maghreb-Europe (GME) boru hattında ise Fas ile yaşanan gerginlik nedeniyle kullanılmayan bir kapasite mevcut ve Cezayir'den İtalya'ya uzanan TransMed boru hattı şu anda yarı kapasitede çalışıyor. İtalya, Cezayir'in yetersiz yatırımından muzdarip olmasına rağmen kendinden emin görünüyor.”

EKONOMİ Avrupa gaz rotasına alternatif Türkiye