Dünya İngilizler dertli Faturaları düşürmek için nasıl ödeyeceğiz?
AVRUPA

İngilizler dertli: Faturaları düşürmek için nasıl ödeyeceğiz?

Enflasyon ve buna bağlı giderlerin arttığına işaret eden İngiliz basını, ülke halkının ne şekilde tasarruflarda bulunabileceğini yazdı. 15 milyon haneyi etkileyen enerji tavan fiyatının nisan ayında artması bekleniyor. On binlerce kişi faturaları nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünürken, Londra merkezli kuruluş Energy Saving Trust, artan fiyatlar karşısında faturalarda 248 sterline kadar nasıl tasarruf yapılabileceğine dair çeşitli yöntemler paylaştı.

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Haber Merkezi Diğer
İngilizler dertli: Faturaları düşürmek için nasıl ödeyeceğiz?
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Son dönemde yükselişe geçen enerji fiyatları, Avrupa'da olduğu gibi İngiltere'de de kendini hissettirmeye başladı. Yapılan bir araştırmaya göre, ülkede tipik üç yatak odalı, gazla ısıtılan bir evin maliyetinin 2022'de 1360 sterline yükselebileceği kaydedildi. 15 milyon haneyi etkileyen enerji tavan fiyatının nisan ayında artması bekleniyor. Mirror'ın haberinde, birçok İngiliz vatandaşın evlerini ısıtma maliyeti benzeri görülmemiş seviyelere ulaşabilir.

TASARRUF YAPMA YÖNTEMLERİ SIRALANDI

Londra merkezli kuruluş Energy Saving Trust, artan fiyatlar karşısında faturalarda 248 sterline kadar nasıl tasarruf yapılabileceğine dair çeşitli yöntemler paylaştı. Haberde, evdeki cihazları bekleme modundan çıkararak veya bekleme moduna alarak yılda 40 sterlin tasarruf edilebileceği, pencereler, kapılar ve döşeme tahtalarının etrafındaki boşlukları köpük şeritlerle tıkayarak 30 sterlin daha geri alınabileceği aktarıldı.

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"HANELER, YÜKSEK FATURALARLA KARŞI KARŞIYA"

Bir odadan çıkarken ışıkları kapatarak da yılda 14 sterlinin cepte kalabileceği belirtildi. Duş süresini dört dakikayla sınırlamanın yılda 45 sterlin kazanç sağlayabileceği vurgulandı. Trust CEO'su Mike Thornton, "Artan enerji faturaları, Birleşik Krallık'taki insanlar için endişeye neden oluyor. Haneler, yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya." dedi.

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DÖRT KİŞİLİK AİLENİN YAŞAM MALİYETİ

Tasarruf yöntemlerini anımsatan Thornton, "Ancak iyi haber şu ki, küçük adımlar atarak enerji faturalarımızı en aza indirmek için büyük bir fark yaratabiliriz." diye konuştu. Öte yandan başka bir araştırma, İngiltere'de yükselen fiyatların dört kişilik bir aile için yaşam maliyetini yılda 1700 sterlin artırabileceğini söylüyor. Noel kutlamalarının maliyetinin, aynı mal ve hizmet sepeti için geçen yıla göre 109 sterlin daha yüksek olacağına dikkat çekildi.

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