Avrupa'da enerji krizi: Fiyatlar dokuz ayda yüzde 250 arttı

Avrupa'da elektrik ve doğal gaz fiyatları katlandı. Türkiye doğal gaz ve elektrik fiyatlarında sürdürdüğü yerli ve yenilenebilir enerji projeleri sayesinde Avrupa'nın gerisinde kaldı.

İngiltere'de elektrik fiyatı 9 ayda üçe katlandı, İtalya'da fiyatlar son bir ayda yüzde 30 yükseldi.

Avrupa'da elektrik fiyatlarının en fazla arttığı ülke İngiltere

Enerji sektöründe arz-talep dengesizliği nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatlarının en fazla arttığı ülke İngiltere oldu.

Ülkede elektrik fiyatlarındaki artış son bir ayda ise yüzde 80'i aştı. İngiltere'de yüksek fiyatlar nedeniyle maliyetlerini karşılamayan birçok firma faaliyetini durdurmak zorunda kaldı.

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Almanya'da Ocak'ta megawatt saat başına 52,81 euro olan elektrik fiyatları, Eylül'de 127,63'e yükseldi.

İspanya, Fransa ve Bulgaristan, Yunanistan ve Polonya'da da yüksek oranda elektrik fiyat artışları yaşandı.

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TRT Haber'in aktardığına göre; Türkiye'de Eylül'deki elektrik fiyatları ise megawatt saat başına 52,85 euro. Türkiye, Avrupa'dan çok daha geride bulunuyor.

İtalya'da elektrik ve doğal gaza yüksek oranda zam yapıldı

İtalya'da elektrik üretiminde maliyet artışları nedeniyle hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldı.

İtalya Çevre ve Enerji Şebekeleri Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamada, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere hane halkının kullandığı elektriğe yüzde 29,8, doğal gaza yüzde 14,4 zam yapıldığı duyuruldu.

Hükümetin acil müdahalesinin zam oranının daha yüksek olmasını önlediği belirtilen açıklamada, böylece 29 milyon aile ve 6 milyon KOBİ'nin söz konusu fiyat artışlarından daha az etkilenmesinin sağlandığı savunuldu.

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DÜNYA Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında rekor artış

Avrupa'da gaz fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, fiyatlar salgın nedeniyle talebin düştüğü geçen yıl megavatsaat başına 3,75 euroya kadar gerilemişti.

Geçen yıl eylülde TTF'de megavatsaat başına 12 euro olan doğal gaz fiyatı, bu yıl 27 Eylül'de 85 euroya yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece, Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı.

İngiltere doğal gaz ticaret merkezinde Ocak'ta megawatt saat başına 22,56 euro olan doğal gaz birim fiyatı Eylül'de 57,81'e yükseldi.

Doğal gaz fiyatları ilk dokuz ayda Almanya'da yüzde 300, Hollanda'da yüzde 270'in üzerinde arttı.

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Türkiye'de ise Ocak ayında megawatt saat başına 13,70 euro olan doğal gaz birim fiyatı Eylül'de 21,27 oldu.

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