İsrail'de 'ABD'yi kaybediyoruz' endişesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yeni bir barış anlaşması arayışına girmesi ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileri, Washington'un Tel Aviv'e verdiği desteğin zayıfladığı yönündeki kaygıları artırdı. New York Times'ın haberine göre endişeleri büyüten son gelişme ise New York'taki Demokrat Parti ön seçimleri oldu. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin desteklediği ve İsrail'i sert şekilde eleştiren Filistin yanlısı üç adayın, ABD'deki Siyonist lobiye rağmen ön seçimleri kazanması, işgalci güçte paniğe sebep oldu. Gazeteye konuşan eski İsrail'in New York Başkonsolosu ve Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Zamir, İsrail'e yönelik "soykırım" ve "apartheid" suçlamalarının artık ABD siyasetinde daha fazla karşılık bulduğunu belirterek, "Bu söylemlerin dünyanın en büyük Yahudi nüfusuna sahip şehirlerinden birinde oy kazandırması beni kaygılandırıyor" dedi. Uzmanlar, ilişkilerdeki olası bozulmanın İsrail açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Bunlar arasında yıllık milyarlarca dolarlık askeri yardımın azaltılması, Birleşmiş Milletler'de ABD'nin otomatik veto desteğinin zayıflaması ve İsrail'e destek veren bazı kuruluşların vergi avantajlarını kaybetmesi gibi ihtimaller bulunuyor. Eski Başbakan Naftali Bennett de ABD-İsrail ilişkilerinin tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiğini belirterek, "İlk kez İsrail, ABD'de siyasi açıdan yük olarak görülmeye başlandı. Bu büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.