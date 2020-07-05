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Dünya Japonyada şiddetli yağmur ve taşkın nedeniyle 16 kişi öldü 13 kişi de kayıp
ASYA

Japonya'da şiddetli yağmur ve taşkın nedeniyle 16 kişi öldü 13 kişi de kayıp

Japonya’da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 16 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmaları sürerken, ölü sayısının ise artmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi AA
Sel sonucu ağaçlar devrildi, yollar çöktü ve evler sürüklendi.
Sel sonucu ağaçlar devrildi, yollar çöktü ve evler sürüklendi.

Japonya’nın Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde dün görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu netleşmeye başladı. Kuma Nehri’nin taşması sonucu bölgedeki birçok yapının sular altında kaldığını açıklayan yerel otoriteler, en az 16 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Kayıp 13 kişiyi arama çalışmalarının pazar günü itibariyle sürdüğü belirtildi.

Şiddetli yağış felakete neden oldu

Japonya’nın Kyushu bölgesinde bulunan Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde şiddetli yağış nedeniyle birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelmiş, Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşması sonucu binlerce ev sular altında kalmıştı. Çevre eyaletlerden 450 kurtarma personeli ile 120 polis arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere afet bölgesine gönderilirken, Japonya Başbakanı Shinzo Abe de 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin bölgeye sevk edilmesi talimatı vermişti. 200 bini aşkın bölge sakinine yönelik tahliye emri yayınlanan felaketin ardından bölgedeki birçok ev elektriksiz kalmıştı.

Dün gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları bugün de devam ediyor.

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Kumamoto eyaletinin bilgilendirmesine göre, Kuma köyünde selden etkilenen bir yaşlı bakım merkezinden yaklaşık 50 kişi kurtarıldı.

Afete yönelik kabinesiyle toplantı yapan Başbakan Abe Şinzo, Kumamoto eyaletinin yardım talebi kapsamında 10 bin Japonya Kara Öz Savunma Kuvvetleri (GSDF) personeli ile Afet Yönetim Bakanı Takeda Ryota'nın bölgeye gönderileceğini belirtti.

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Yangın ve Felaket Yönetim Ajansından 450 kurtarma görevlisi ile 120 polis memurunun da afet bölgesine görevlendirildiği açıklandı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) Kumamoto ve Kagoşima eyaletlerinde yaşayan 203 bin kişinin tahliyesi için sığınak inşa edildiğini bildirdi.

Kumamoto ve Kagoşima'da bulunan yaklaşık 5 bin 900 hanenin elektriğinin olmadığı kaydedildi.

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