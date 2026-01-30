35 milyar TL’lik rekor net kâr

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, 2025 yılında toplam 35 milyar TL net kâr elde ederek hem kendi tarihinin hem de sektörün en yüksek kârlılık rakamlarından birine ulaştı. Türkiye Varlık Fonu’nun 2020 Eylül ayında 900 milyon dolarlık yatırımıyla kurulan iki şirket, 5 yıl gibi kısa bir sürede kârlılığını 13 kat artırarak hayat ve hayat dışı sigorta sektörünün açık ara lideri konumuna geldi. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, ortaya çıkan tabloyu şu sözlerle değerlendirdi: “Geride kalan 5 yılda birleşerek büyüdük, büyüyerek birlikte başardık. 2025 yılını çok güçlü bir kapanışla tamamladık. Hem kendi rekorlarımızı kırdık hem de sektörün genelinin üzerinde bir performans sergiledik.”

5 YILDA 5,8 MİLYAR DOLARLIK DEĞER

Çakmak, 2020 yılında üç kamu sigorta şirketinin birleşmesiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, “Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, bugün 5,8 milyar dolar piyasa değerine ulaşmış durumda. Bu tablo, uyguladığımız doğru stratejinin, güçlü sermaye yapısının ve disiplinli büyümenin sonucudur” dedi. Sektördeki liderliği rakamlarla anlatan Çakmak, “Hayat dışı sigorta sektöründe 147,1 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. En yakın rakibimizle aramızda yaklaşık 32 milyar TL’lik bir fark var. Bu, sürdürülebilir liderliğin en somut göstergesidir” ifadelerini kullandı. Yangın branşında Türkiye genelinde her 5 poliçeden 1’inin Türkiye Sigorta güvencesi altında olduğunu belirten Çakmak, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde de sigortalı sayısının hızla arttığını vurguladı. “Sağlıkta 1 milyon poliçeyi aştık, kaskoda ise 1 milyona yaklaştık” şeklinde konuştu.

İLK ÇEYREKTE FİYAT ARTIŞI YOK

Türkiye Hayat Emeklilik tarafında da güçlü bir tablo ortaya koyduklarını söyleyen Çakmak, “BES’te 494,1 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştık. En yakın rakibimize göre 92 milyar TL daha büyük bir fon yönetiyoruz. Hayat prim üretimimizi ise ikiye katlayarak 29,3 milyar TL’ye çıkardık” diye konuştu. Sigortayı toplumun her kesimi için erişilebilir kılmayı temel hedef olarak benimsediklerini vurgulayan Çakmak, “Enflasyonun altında fiyat politikası izledik. Kasko, konut ve sağlık sigortalarında peşin fiyatına 12 taksit uygulamamızı sürdürdük. 2026 yılının ilk çeyreğinde bireysel kasko ve sağlık ürünlerimizde fiyat artışına gitmeme kararı aldık ve 2025 fiyatlarıyla devam ediyoruz” açıklamasında bulundu.

BES KATILIMCILARINA YÜZDE 65 GETİRİ

Doğal afet risklerine karşı güçlü bir yapı oluşturduklarını ifade eden Çakmak, “Katastrofik koruma kapasitemizi 1,8 milyar dolardan 2,4 milyar dolara çıkardık. Yangında reasürans kapasitemiz 190 milyon dolar, inşaatta ise 138 milyon dolar seviyesine ulaştı” dedi. Türkiye Hayat Emeklilik’in yatırım performansına da değinen Çakmak, “2025 yılında sektör ortalaması yüzde 58 iken, katılımcılarımıza ortalama yüzde 65 getiri sağladık. Altından hisse senedine, kira sertifikalarından tarım ve gıda fonlarına uzanan 48 farklı fonla sektörün en geniş fon yelpazesine sahibiz” ifadelerini kullandı.

11,2 milyar TL temettü dağıttık

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2020’den bu yana 11,2 milyar TL (465 milyon dolar) temettü dağıtıldığını belirterek, “Güçlü öz kaynak yapımız ve sermaye disiplinimizle sürdürülebilir temettü dağıtımına devam ediyoruz” dedi. 2025 yılı sonunda Türkiye Sigorta net kârını 19,4 milyar TL’ye, Türkiye Hayat Emeklilik ise 15,5 milyar TL’ye yükseltti. Art arda 8 çeyrekte teknik kâr elde eden Türkiye Sigorta, yıl sonunda teknik kârında yüzde 129 oranında artışla 9,6 milyar TL’ye, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 80 oranında artışla 51,6 milyar TL’ye ulaşırken; Türkiye Hayat Emeklilik ise teknik kârında yüzde 79 oranında artışla 13,6 milyar TL’ye, öz sermaye büyüklüğünde yüzde 73 oranında artışla 31,9 milyar TL’ye ulaştı.







