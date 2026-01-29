Asgari ücret desteğinde yeni dönem resmen başladı: Resmi Gazete’de yayımlandı, rakamlar değişti

Asgari ücretin 28 bin lirayı aşmasıyla birlikte iş dünyasının kilitlendiği kritik düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İşverenlerin maliyet hesaplarını doğrudan değiştirecek olan 2026 yılı devlet desteği için beklenen artış gerçekleşti. Milyonlarca çalışanın istihdamını korumak ve işverenin yükünü hafifletmek adına sağlanan prim desteğinde 'günlük' ve 'aylık' ödeme tutarları yeniden belirlendi. Peki, yeni dönemde devlet işverene ne kadar ödeme yapacak ve bu haktan kimler yararlanabilecek? İşte milyonları ilgilendiren kararın detayları...

1 /6 Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücretin ardından gözler işverene verilecek devlet katkısına çevrilmişti. Beklenen karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 5510 sayılı Kanun’a eklenen geçici 112. madde ile 2026 yılı boyunca uygulanacak sigorta primi desteğinin sınırları çizildi.

2 /6 GÜNLÜK VE AYLIK ASGARİ ÜCRET DESTEK TUTARI

Yeni düzenleme ile birlikte, gerekli şartları sağlayan işyerleri için destek tutarları artırıldı. Buna göre: Günlük Destek: 42,33 TL Aylık Destek: 1.270 TL olarak belirlendi. Bu tutarlar, İşsizlik Sigortası Fonu üzerinden karşılanacak.









3 /6 DİKKAT: DESTEK İŞVERENE Kamuoyunda zaman zaman yanlış anlaşılmalara neden olan "asgari ücret desteği", doğrudan çalışanın cebine giren bir para değil, özel sektör işverenlerinin maliyetini düşürmek için uygulanan bir teşviktir. Bu destek, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen (uzun vadeli sigorta kolları) çalışanlar üzerinden işverene sağlanacak.



4 /6 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Asgari ücret desteği çalışanlara değil, özel sektör işverenlerine verilecek. Destek 2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.300 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 3.467 TL ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için verilecek. 2026 yılında yeni açılacak işyerleri sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destekten yararlanacak. Destek sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödenen, yani uzun vadeli sigorta kollarına bağlı çalışanlar için ödenecek. Bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

5 /6 KİMLERE VERİLMEYECEK?

Sigortalı sayısını 2025'e göre düşüren işverenler, o aya ait destekten yararlanamayacak. SGK prim ve idari borçlarını zamanında ödemeyen veya sigorta bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler de destek verilmeyecek. Öte yandan usulsüz bildirim, muvazaa veya kayıt dışı istihdam tespiti halinde destek gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.