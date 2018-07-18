8 bin işlem MASAK‘a takıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) 2017 karnesi açıklandı. MASAK, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarına yönelik faaliyetlerde ciddi başarı sergiledi. Kurul 2013-2014-2015 döneminde her yıl ortalama 500-650 arasında iş yükü ile karşılaşırken, darbeden bir yıl sonraki iş yükü 27 bin 200 adedi geçti.

73 BİN KİŞİ HAKKINDA RAPOR

Bunun yaklaşık 26 bini adli talepler olurken, adli talep ve ihbarlar sonucu 88 binden fazla kişi incelendi. Kurumsal ihbarların sayısı ise geçmiş yıllara göre on kat artıp, bin 150’lere yaklaştı. Yine 2017’de 13 binin üzerinde rapor düzenlendi. Raporlarda 73 bin kişinin isminin geçmesi dikkat çekti. Rapor düzenleme faaliyetleri geçmiş yıllarda 60-200 arasında değişiyordu.

İHBARLARDA BANKALAR İLK SIRADA

Öte yandan MASAK’a istihbari bilgi veren kişi sayısında ilginç şekilde düşüş oldu. 2016 yılında 95 binlerdeki istihbarat veren vatandaş sayısı, 2017 yılında 24 bin 800 oldu. Bu sayı 2015’de 7 bin 700’ü idi.

MASAK’a gerek posta yoluyla, gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 203 bin gibi ciddi sayıda ihbar yağdı.Vatandaşlardan gelen 176 bin ihbarın 159 binden fazlası bankacılıkta oluşan şüpheli işlem ihbarını içerdi. Bankaları faktöring şirketleri takip etti. Raporda, “2017 yılı içerisinde bankacılık, ödeme ve elektronik para hizmetleri, döviz ve finansman işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde diğer yıllara nazaran belirgin bir artış yaşandı” tespiti de dikkat çekti.

8 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM ERTELENDİ

MASAK 2017 yılında işleme konu mal varlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunan 9 bin 785 işlemle ilgili erteleme talep etti. Bunların 8 bin 220’sinin işlemlerinin OHAL süresince 30 gün ertelenmesi ve üzerinde inceleme yapılması sağlandı. Ertelenen işlemlerin tutarlarına bakıldığında 2016 yılında 106 milyon lirayı geçen erteleme miktarı, 2017 yılında 371 milyonu aştı. Aynı şekilde 2016’da 34 milyon dolar, 2,7 milyon avro,75 bin sterlin, 117 bin gram altın ve 10 bin gram gümüş emtia ürünleri ertelendi. 2017 yılında 6,9 milyon dolar, 1,9 milyon avro, 3 bin sterlin, 3 bin gram altın ertelendi. Aynı şekilde 490 bin lira tutarında hisse senedi ile 4,8 milyon lira tutarında tapu devri ertelendi.

İLLEGAL BAHİS BAŞI ÇEKTİ

8 bin 220 adet şüpheli işlemle ilgili ertelemenin 8 bini illegal bahisle ilgili oldu. Bu kapsamda 325 milyon lira tutarında paranın hareketleri engellendi. Yine illegal bahis işinde kullanılan 4,6 milyon dolar ile 800 bin avro ertelendi. İllegal bahis organizatörleri tarafından 2017 yılında banka hesabı kullanan 904 kişi hakkında 875 adet mali tespit raporu düzenlendi. Bin 104 kişinin bankadaki 132 milyon lirasına el koyuldu. Terör ve anayasal düzene karşı işlenen 192 suçla ilgili erteleme sağlanırken, bu işlemlerdeki 36 milyon liraya, 2,2 milyon dolara ve 1,2 milyon avroya hareket tahdidi getirildi.

26 BİN 600’Ü FETÖ İHBARI

MASAK, geçen yıl FETÖ mensuplarına yönelik ihbarlar için de ciddi mesai harcadı. 2017’de MASAK’a 26 bin 800 adet terör ya da terörün finansmanı konulu bildirim gitti. Bunların 26 bin 647’si FETÖ ile ilgili oldu.

