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Ekonomi

Bakan Göktaş: Cezayir'deki Türk iş adamları iki ülke için ekonomik ve stratejik öneme sahip

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cezayir’de bulunan Türk iş insanlarının varlığının iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

10:56 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Göktaş, Cezayir’de Dünya Türk İş Konseyi tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşmasına katıldı.
Bakan Göktaş, Cezayir’de Dünya Türk İş Konseyi tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşmasına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile 55’nci Cezayir Uluslararası Fuarı’na katılmak üzere gittiği Cezayir’de Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) tarafından düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşmasına katıldı.

Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada büyükelçi olarak görev yaptığı Cezayir’in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, görevi süresince iki ülke arasındaki bağların köklü ve güçlü olduğuna birçok vesileyle şahit olduğunu anlattı.

Türkiye ile Cezayir arasındaki sarsılmaz bağın her iki ülkenin Cumhurbaşkanları tarafından ortaya koyulan vizyon doğrultusunda daha da güçlendiğini kaydeden Bakan Göktaş, büyükelçilik görevinde bulduğunu süre zarfında Cezayir ve Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağları sağlamlaştırmanın kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, Cezayir’de faaliyet gösteren iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve beşerî ilişkiler alanında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

“Cezayir’de bulunan Türk iş insanlarının varlığı iki ülke açısından hem ekonomik hem de stratejik öneme sahip. Ülkelerimiz arasındaki köprüyü siz oluşturuyorsunuz. Yegane temsilcilerimiz olarak bağları güçlendiriyorsunuz.”

Cezayir’deki iş insanlarının yaptıkları işleri görevde bulunduğu süre içerisinde yakından takip ettiğini belirten Bakan Göktaş, iş insanlarının her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

#Mahinur Özdemir Göktaş
#Cezayir
#Türk
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