Ekonomi Doğalgaz borsasına ilk adım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Doğalgaz borsasına ilk adım

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK); erişilebilir piyasalardaki doğal gazın Türkiye’de fiyatlanması ve Türkiye’nin bölgesel doğal gaz ticaret merkezi olması hedefine yönelik önemli bir adım daha attı.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
STP’de yapılan doğal gaz ticareti, günlük referans fiyatın (GRF) oluşumunu sağlayacak.
STP’de yapılan doğal gaz ticareti, günlük referans fiyatın (GRF) oluşumunu sağlayacak.

EPDK, doğalgaz borsasının ticaret kuralları olarak ifade edilebilecek Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası İşletim Usul ve Esaslarında güncelleme yaptı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan düzenleme ile 1 Eylül 2018 tarihinde resmi olarak işlemlere başlayacak olan Sürekli Ticaret Platformu’nun daha sağlıklı ve sorunsuz işletilebilmesi için; ticaretin kuralları, bu platformda işlem yapacak tarafların hak ve yükümlülükleri belirlendi. EPİAŞ tarafından işletilmesine karar verilen platformu, doğal gaz ticareti yapmak isteyen doğal gaz tedarikçileri ve ihracatçılarının yanı sıra, BOTAŞ da doğal gaz tedarik etmek amacıyla kullanacak. 365 gün 24 saat ticarete açık olacak olan STP’de yapılan doğal gaz ticareti, günlük referans fiyatın (GRF) oluşumunu sağlayacak.

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