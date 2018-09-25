Kayıt dışılığa rehberli çözüm

Kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir yönteme geçiliyor. Geçmişte denetimler sonucu kayıt dışı olduğu belirlenen işletmelere yazılan yoğun cezaların yerini işletmeleri yönlendirici rehberlik ile ticari kayıt içine alma dönemine geçilecek. Uzmanlar, yoğun cezaların bir fayda getirmediği, aksine işletmenin ticari faaliyetini önlemekten başka bir işe yaramadığına dikkat çekerken, “Bu işletmeleri kayıtlı ekonomi içerisinde daha iyi kazanma imkânının olduğuna ikna etmek önemli” tespiti yaptı.

AMAÇ İŞLETMELERİ CEZALANDIRMAK DEĞİL

Yeni Ekonomik Program (YEP) ile kayıtlı istihdamın teşviki kapsamında veri analizleri üzerinden denetim faaliyetleri daha da sıkılaştırılacak. Kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde yapılacak risk odaklı denetim faaliyetlerinde amaç cezalandırmak olmayacak. Kayıt dışı ekonomi içerisinde kalmaya çalışan sektörlere kayıt dışılığın oluşturduğu riskleri yönlendirici ve rehberlik edici faaliyetlerle kayıt içerisine alınması sağlanacak.

TEŞVİKLER YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Kayıt dışı ekonominin yanı sıra, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda da yoğun bir işbirliği başlatılacağına dikkat çeken uzmanlar, kurumlar arasında teknolojik altyapı entegrasyonun sağlanacağına dikkat çekti. Bir yandan da çok sıklıkla getirilen istihdam teşviklerinin ekonomi üzerindeki etkisinin yeniden masaya yatırılacağını dile getiren uzmanlar, verilen teşviklerin ve yeni ekonomik dönemde ihtiyaç olan teşviklerin yeniden ihtiyaçlara göre tasarlanacağını dile getirdi.

CEZA BİR FAYDA GETİRMİYOR

Uzmanlar, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmelere bu anlamda yoğun ceza kesilmesinin ekonomik olarak bir fayda getirmediğini, aksine işletmenin ticari faaliyetini önlemekten başka bir işe yaramadığına dikkat çekti. “Bu işletmeleri kayıtlı ekonomi içerisinde daha iyi kazanma imkanının olduğuna ikna etmek önemli” tespiti yapan uzmanlar, “Bir yandan kayıtlı ekonominin uzun vadede getirisinin ne kadar önemli olacağını anlatarak rehberlik yapılacak. Bir yandan da yeniden gelişmeye başlayan dijital ekonomi içerisinde yer almanın, dünyaya açılmanın önemine yönlendirilerek kayıt dışı ekonomi içerisinde olmamaları sağlanacak. Bu durum kayıt dışı istihdamı da düşüreceği için, ekonomiye topyekun bir faaliyet getirecek” değerlendirmesi yaptılar.

REKLAM

YENİLİKÇİ TEŞVİK DÖNEMİ BAŞLADI

Yeniden ele alınacak teşvik projelerinin özellikle dijital dönüşüm projelerine öncelikle kanalize edileceği belirtildi. Bu kapsamda da yenilikçi projelerin finansman modellemesinde de değişikliğe gidileceğini anlatan uzmanlar, projesi olup sermayesi olmayan kesimlere finansal destek yöntemlerinin yaygınlaştırılacağına vurgu yaptılar.

SANAYİDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Önümüzdeki dönem sanayi-okul-sektör işbirliğinde de özellikle dijital dönüşüm süreçlerinin etkin olacağını anlatan uzmanlar, sanayinin ihtiyaçları ve dijital dönüşüm hedefleri çerçevesinde yenilikçi, okul-sektör işbirliği modellerinin kurulacağını kaydetti.

KURSLARLA MESLEKİ GELİŞİM

Kayıt dışılıkla mücadelede kullanılacak bir diğer yöntemin ise dijital ekonomi olacağını dile getiren uzmanlar, bu amaçla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı ortaya çıkacak yeni meslek alanlarında işgücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programların yoğunlaşacağını dile getirdi.