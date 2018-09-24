Ekonomi Milli yazılımyer altında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Madenlerdeki iş kazalarına Pardus’la anlık takip

Milli yazılım yer altında

Başta madenler olmak üzere riskli çalışma alanlarındaki işçilerin anlık takibi artık milli yazılım sistemi Pardus ile gerçekleşecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün başlattığı projenin önceliği, maden sektöründeki tüm paydaşlarla bir araya gelerek iş sağlığı ve güvenliğinde yerli ve millileşmenin önünün açılması olacak.

Cahit Saraçoğlu Yeni Şafak
Pardus madenlerde yer altında çalışan personelin anlık takibinde destek sağlayacak.
Pardus madenlerde yer altında çalışan personelin anlık takibinde destek sağlayacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü özellikle maden gibi tehlikeli iş yerlerindeki kazaların önlenmesinde milli yazılım programlarının devreye alınmasına yönelik önemli bir çalışma başlattı. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Op. Dr. Orhan Koç, maden sektöründe tüm paydaşlarla bir araya gelerek maden iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinde yerli ve millileşmenin önünün açılması için çalıştıklarını söyledi.

TÜBİTAK’ın geliştirdiği, uluslararası destek ile oluşturulan kitle kaynak ürünü Linux çekirdeği kullanılarak yerli kaynaklarla hizmete sunulan Pardus yazılımı, tehlikeli işyerlerindeki kazaların önlenmesinde de devreye giriyor. Pardus madenlerde yer altında çalışan personelin anlık takibinde destek sağlayacak.

Orhan Koç, Milli İşletim Sistemi ve Açık Kaynak Kod Yazılımları Eğitim Programının çeşitli kuruluşların katkılarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Söz konusu program kurslarına da destek verdiklerini kaydeden Koç, programın ilk mezunlarını verdiğini dile getirdi.

İŞ KAZALARININ ÖNLENMESİNDE BİLİŞİM

Kursiyerlerin sertifika töreninde konuşan Koç, İŞKUR ile birlikte milli yazılım programının yaygınlaşması ve istihdam garantili kurslara dönüşmesi gayretinde olduklarını söyledi. Koç, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemede bilişime dayalı çözümlerin önemli olduğunu vurguladı. Özellikle madenlerde personel takip sistemi gibi zorunlu yazılım desteği gerektiğini anlatan Koç, “Madenlerimizde genel olarak baktığımızda da daha çok yerli yazılımların olduğunu görüyoruz ve bu durumu teşvik ediyoruz. Yine, iş sağlığı ve güvenliği alanında ekipmanların ve teknolojik dönüşümün gerçekleşmesinde yerli ve milli üretimin artmasına öncelik veriyoruz” dedi.

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MADENLER ÖNCELİKLİ HALDE

Maden işyerlerinde İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Yönetmeliği kapsamında personel takip sistemi, sığınma odası gibi yeni ve teknolojik alt yapı gerektiren birçok yükümlülüğün yürürlüğe girdiğini anlatan Koç, maden sektöründe tüm paydaşlarla bir araya gelerek maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinde yerli ve millileşmenin önünün açılması için çalıştıklarını dile getirdi. Koç, “Özellikle personel takip sistemi kapsamında yerli ve milli programlar ile yeraltında çalışanların anlık konum bilgilerinin sürekli paylaşımı sağlanıyor. Tehlikeli bir olay veya iş kazası durumunda hayati önemde olan bu verilerle acil durum yönetimlerinin daha etkili gerçekleştirilmesi mümkündür” diye konuştu.

PARDUS DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Program Koordinatörü ve BİTA Akademi Başkanı Şeref Şık ise Pardus milli işletim sisteminin önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önem verdiği konuların başında dışa bağımlılığın azaltılmasının geldiğini anlatan Şık, “Pardus bu anlamda önemli bir adım. Pardus’un ileriki dönemde daha çok geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için her türlü desteği sağlayacağız” dedi.

  • PARDUS’UN HİKÂYESİNİ BAŞLATIYORUZ
  • AFAD Haberleşme ve Bilgi İşlem Daire Başkanı İrfan Keskin, gençlerin milli işletim sistemlerini ve açık kaynak kod yazılımlarını öğrenmesinin Tür- kiye’nin gelişimine büyük destek sağlayacağını dile getirdi. Türkiye’nin ihtiyaçlarını geleceğe dair bir vizyona konulmasının yolunun açık kaynak ve milli işletim sistemimiz olan Pardus’la sağlanacağını kaydeden Keskin, “Bu- gün AFAD, yüzde 70-80 oranında açık kaynağa geçmiş durumda. Bizim kendi işletim sistemimiz var. Şimdi de Pardus’un hikâyesini başlatıyoruz” dedi.

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