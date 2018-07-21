Sayıştay denetiminde

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, sosyal güvenlik kurumlarının halen Sayıştay denetimi kapsamında olduğunu bildirdi. Yeni Şafak’a konuşan Baş, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sayıştay denetimi dışına çıkarıldığı yönündeki yorumların doğru olmadığını söyledi. Son günlerde bazı mevzuat değişikliklerinin yapıldığına dikkat çeken Sayıştay Başkanı, “Söz konusu değişikliklerde SGK’nın Sayıştay denetimi kapsamından çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor” dedi. Baş, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nda sosyal güvenlik kurumlarının Sayıştay denetimine tabi olduğunun kesin hüküm altına aldığını, sosyal güvenlik kurumlarının hangi kurumlar olduğunun da 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 4 sayılı cetvelde belirtildiğine dikkat çekti.

RTÜK MEVZUATINDA DA GEREKSİZ YER ALDI

Mevzuat güncellemelerinin kurumlarda nasıl bir dönüşüme yol açtığını örneklerle anlatan Sayıştay Başkanı, 1994 yılında 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un 9’uncu maddesinin son fıkrasına dikkat çekti. Baş, “Son fıkrada, ‘Üst Kurul Sayıştay’ın denetimine tabi olup, Sayıştay’ın hazırladığı denetim raporları en geç otuz gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur’ şeklinde yer alıyordu. Bu kanun şimdi mülga. Daha sonra 2011 yılının başında 6112 sayılı kanunla RTÜK yeniden düzenlendi. Bu kanunun 34’üncü maddesinin son fıkrasında ‘(5) Üst Kurul Sayıştay denetimine tabidir’ deniliyor” değerlendirmesi yaptı. RTÜK düzenlemesinin de SGK’da olduğu gibi gereksiz düzenleme haline gelmiş olduğunu ifade eden Baş, “Zira 6085 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi uyarınca ‘Merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri’ Sayıştay denetimine tabidir. 5018 sayılı Kanuna göre RTÜK merkezi yönetim kapsamındadır” tespitini dile getirdi.

SPK DENETİME TABİ, AMA YAZILMADI

Benzer durumun 2011 sonunda yürürlüğe konulan 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun KHK’sında ve 2012 yılı sonunda yürürlüğe konulan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda (SPK) bu kurumların Sayıştay denetimine tabi olacağına ilişkin düzenleme bulunmadığına işaret eden Sayıştay Başkanı şöyle devam etti: “Aynı şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 5411 sayılı Kanununun mevzuatında da BDDK’nın Sayıştay denetimine tabi olduğuna ilişkin hüküm yok. Çünkü BDDK, SPK ve KGK merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla denetimimiz kapsamında. Ancak 5411 sayılı Kanunun 124’üncü maddesi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) denetimi ile ilgili olarak ‘Fon’un iç denetimi Fon tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, dış denetimi ise Fon’un yıllık gider hesapları ile harcamalarının Sayıştay tarafından incelenmesi suretiyle gerçekleştirilir’ şeklinde yer alıyor. Çünkü TMSF 5018 sayılı kanun kapsamında sayılan idarelerden sayılmıyor.”

Seyit Ahmet Baş

Son günlerde bazı mevzuat değişikliklerinin yapıldığına dikkat çeken Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, “Söz konusu değişikliklerde SGK’nın Sayıştay denetimi kapsamından çıkarılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmuyor” dedi.