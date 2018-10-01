Türk Eximbank ihracatçının arkasında

Türkiye’nin son yıllarda ihracatçı sayısının artışında önemli katkısı olan Eximbank’ın destek verdiği ihracatçı sayısı bu yılın 9 aylık diliminde 10 bini geçti. Hedefin yıl sonuna kadar 11 bini bulması beklenirken, desteklerden yararlanan KOBİ sayısı ise 6 bin 726 oldu.

Türk Eximbank’ın Türk Lirası kaynaklarını sadece KOBİ’lere kullandırmaya başlaması, döviz kazandırıcı hizmetler alanında faaliyet gösteren firmaların Banka imkanlarından faydalanmasının önünün açılması ve KOBİ tanımının genişletilmesi ile daha fazla KOBİ’nin desteklenmesinin önemli payı bulunuyor.

DESTEK SAYISI YÜZDE 35 ARTTI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank’ın müşteri sayısını ve müşteriler arasında KOBİ’lerin toplam payının artırılmasının önemli bir unsur olduğunu söyledi. Bu kapsamda ihracatın ve ihracatçı sayısının artmasındaki işlevinin büyük olduğunu belirten Bakan Pekcan, “Eximbank’ın hizmet verdiği ihracatçı sayısının 2017 yılından bu zamana kadar yüzde 35 artarak 7 bin 700’den 10 bin 379’a yükseldi” dedi. Pekcan, yıl sonuna kadar destek vereceği ihracatçı sayısının 11 bini bulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

ÖNCELİK KOBİ’LER

İhracatçı sayısı artarken üzerinde hassasiyetle durulan en önemli konunun KOBİ’lerin Türk Eximbank imkanlarından çok daha fazla yararlanması olduğunu dile getiren Bakan Pekcan, “Yapılan çalışmalar neticesinde 2017 yılı başında Türk Eximbank imkanlarından faydalanan işletmeler içerisinde KOBİ’lerin oranı yüzde 53 iken, bugün oran yüzde 64,2 olarak gerçekleşerek 6 bin 726’ya yükselmiştir” değerlendirmesi yaptı.

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TANIM DEĞİŞİNCE İHRACATÇI ARTTI

Söz konusu artışta, Türk Eximbank’ın Türk Lirası kaynaklarını sadece KOBİ’lere kullandırmaya başlaması, döviz kazandırıcı hizmetler alanında faaliyet gösteren işletmelerin banka imkanlarından faydalanmasının önünün açılması ve KOBİ tanımının genişletilmesi ile daha fazla KOBİ’nin desteklenmesinin önemli payı olduğunu kaydeden Pekcan, “Bu yıl sonunda Türk Eximbank imkanlarından faydalanan toplam ihracatçı sayısı içerisinde KOBİ’lerin payının yüzde 68’e çıkması hedeflenmektedir” diye konuştu.

ALACAK SİGORTASI DESTEĞİ VAR

Türkiye’nin birçok yerinde ihracatçıyla bir araya gelerek tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenleyen Türk Eximbank’ın ihracatçılara kredi desteğinin yanı sıra alacak sigortası desteği de verdiğini belirten Pekcan, Eximbank’ın Türkiye’nin önemli ihracat merkezlerinde açılan 12 şube ve 14 irtibat bürosu ile yurt genelinde ihracatçıların yanında olmaya devam ettiğini söyledi. Pekcan, banka desteklerini önümüzdeki dönemde daha fazla ihracatçıya daha fazla destek verecek şekilde genişleteceklerini vurgularken, “İhracatçılarımızın finansman sorunu yaşamasını istemiyoruz. Türkiye’nin ihracatla büyüme hedefine Türk Eximbank eliyle daha güçlü destek vereceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

10 BİNİ AŞKIN İHRACATÇIYA 46 MİLYAR $

Eximbank’ın önemli ihracat merkezleri ile ihracat potansiyeli yüksek organize sanayi bölgelerinde yeni irtibat büroları açacağını da dile getiren Bakan Pekcan, bilgilendirme toplantıları ile firma ziyaretleri yapılacağını kaydetti. Bu kapsamda Türk Eximbank’ın 2018 yılı sonunda toplam finansman desteğini yüzde 17 oranında arttırarak 46 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediğini de dile getirdi.

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