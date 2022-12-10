Fas - Portekiz Maç Kadrosu

Dünya Kupasında bu akşam son yarı finalistler belli oluyor. Futbol şöleninin olacağı akşamda Fas yarı final için Portekiz ile mücadele edecek. İşte maç kadroları.
FAS - PORTEKİZ İLK 11'LERİ VE MAÇ KADROSU
FAS
1 Bono
2 Achraf Hakimi
6 Romain Saiss
18 Jawad El Yamiq
25 Yahia Attiyat
4 Sofyan Amrabat
7 Hakim Ziyech
8 Azzedine Ounahi
15 Selim Amallah
17 Sofiane Boufal
19 Youssef En Nesyri
PORTEKİZ
22 Diogo Costa
2 Diogo Dalot
3 Pepe
4 Ruben Dias
5 Raphael Guerreiro
8 Bruno Fernandes
10 Bernardo Silva
18 Ruben Neves
25 Otavio
11 Joao Felix
26 Goncalo Matias Ramos