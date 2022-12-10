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Fas - Portekiz Maç Kadrosu

FIFA 2022 Dünya Kupasında çeyrek final mücadelelerinde son güne girildi. Heyecanın dorukta olduğu akşamda turnuvanın favorilerinden İspanya’yı eleyen Fas, son 16 turunca İsviçre’yi 5-1’lik farklı skorla yenen Portekiz ile karşılaşıyor. Futbolseverler Fas ve Portekiz’in ilk 11’lerini ve maç kadrolarını merak edip araştırıyor. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo bugün üst üste ikinci kez yedek kulübesinde olacak. Fas - Portekiz maçının ilk 11’leri ve maç kadrosuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fas - Portekiz Maç Kadrosu
Fas - Portekiz

Dünya Kupasında bu akşam son yarı finalistler belli oluyor. Futbol şöleninin olacağı akşamda Fas yarı final için Portekiz ile mücadele edecek. İşte maç kadroları.

FAS - PORTEKİZ İLK 11'LERİ VE MAÇ KADROSU

FAS

1 Bono

2 Achraf Hakimi

6 Romain Saiss

18 Jawad El Yamiq

25 Yahia Attiyat

4 Sofyan Amrabat

7 Hakim Ziyech

8 Azzedine Ounahi

15 Selim Amallah

17 Sofiane Boufal

19 Youssef En Nesyri

PORTEKİZ

22 Diogo Costa

2 Diogo Dalot

3 Pepe

4 Ruben Dias

5 Raphael Guerreiro

8 Bruno Fernandes

10 Bernardo Silva

18 Ruben Neves

25 Otavio

11 Joao Felix

26 Goncalo Matias Ramos

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