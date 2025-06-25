Güneşin altında hasat: Buğday tarlalarında zorlu mesai başladı

Devlet Denetleme Kurulu'nun bölgedeki raporlama çalışmasına da değinen Vali Makas, "Bundan sonraki yıllarda verimi artırabilmek için İl Tarım Müdürlüğümüz ve tüm paydaşlarımızla birlikte güzel işler yapacağız. Son 20-25 yılda devletimizin verdiği destekler, 'Hayaldi, gerçek oldu' sözünün bir tezahürüdür ve bu tezahür devam edecektir" ifadelerini kullandı.



