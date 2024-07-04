Öğretmenliği bırakarak bu işe girdi: Şimdi aldığı maaşa 10 işçi çalıştırıyor

Bütün sebzelerden hemen hemen var. Biber çeşitleri de mevcut. Bunu Niksar pazarında kendim de pazarlıyorum. Bazı manavlara da veriyorum. Ağırlıklı olarak Tokat haline götürüp teslim ediyorum. İstanbul'da yöneticilikten biraz sıkılmıştım. Sağlık problemi yaşayarak beyin ameliyatı olmuştum. Bu vesileyle memleketime gelmek istedim. Burası bereketli topraklara sahip ovadır. Niksar bölgesi çok önemli. Dünyanın küresel ısınmadan en son etkileneceği bölge olarak Kelkit Vadisi diyorlar. Bu nedenle burayı tercih ettim. Çok da memnunum...