Sason'un tescilli lezzeti dünya yolunda: Hasat başladı, dört haneyle başlayan ürün 400 haneye ulaştı

Canalp, şunları kaydetti:





"Biz, Sason çileğini sadece bu bölgede değil, Türkiye'nin diğer vilayetlerine de göndererek satma imkanı buluyoruz. İnşallah şu anda yapımını tamamlamış olduğumuz Oymataş Gıda İhtisası OSB'nin faaliyete geçmesiyle çilek örneğinde olduğu gibi Batman'ımızda yetişen bütün tarım ve hayvancılık ürünlerinin en nitelikli şekilde paket ürünler haline getirildiğini önümüzdeki yıllardan itibaren göreceğiz."