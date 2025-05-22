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Sason'un tescilli lezzeti dünya yolunda: Hasat başladı, dört haneyle başlayan ürün 400 haneye ulaştı

Sason'un tescilli lezzeti dünya yolunda: Hasat başladı, dört haneyle başlayan ürün 400 haneye ulaştı

19:3722/05/2025, Perşembe
AA
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Batman’ın Sason ilçesinde heyecanla beklenen ilk hasat sezonu başladı. Yaklaşık 20 yıl önce sadece 4 aileyle başlayan üretim, zamanla büyük bir gelişim göstererek bugün 400 haneye ulaştı. Bölgenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan bu ürün, Sason’un başlıca gelir kaynağı olarak dikkat çekiyor. Üretilen ürünler, Türkiye’nin 81 iline dağıtılarak geniş bir pazara erişim sağlıyor.

Batman Valisi Ekrem Canalp, ilçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde düzenlenen hasat şenliğinde üreticilerle bahçede çilek topladı.



Canalp, burada yaptığı konuşmada, Sason çileğinin ticari bir marka haline geldiğini söyledi.



Sason çileğinin yolculuğunun yaklaşık 20 yıl önce 4 aileyle başladığını belirten Canalp, İl Özel İdaresi, belediyeler, kaymakamlıklar ve özellikle GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından verilen desteklerle şu anda 400 hanenin geçim kaynağı haline geldiğini işaret etti.



Canalp, şunları kaydetti:


"Biz, Sason çileğini sadece bu bölgede değil, Türkiye'nin diğer vilayetlerine de göndererek satma imkanı buluyoruz. İnşallah şu anda yapımını tamamlamış olduğumuz Oymataş Gıda İhtisası OSB'nin faaliyete geçmesiyle çilek örneğinde olduğu gibi Batman'ımızda yetişen bütün tarım ve hayvancılık ürünlerinin en nitelikli şekilde paket ürünler haline getirildiğini önümüzdeki yıllardan itibaren göreceğiz."

Vali Canalp, Sason çileğinde kaliteli bir paketleme yaparak dünya piyasasına açılmayı hedeflediklerini vurguladı.



Etkinliğe, Sason Kaymakamı Furkan Başar, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, il ve ilçe kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.



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