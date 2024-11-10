Tokat'ta devlet desteğiyle sürü sahibi oldu: Koyun sayısını 80'den 500'e çıkardı

Ayşe Kipsöz'ün eşi Mehmet Kipsöz de hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Eşimle devlet desteğini duyduk ve başvurduk. Sayın Bakanımızdan, Valimizden, müdürümüzden Allah razı olsun. Yapmak isteyenlere bu işi öneriyoruz. 80 koyundan bu kadar sürü olacağını düşünmüyordum. Hayvan sayımız 500 olmuştu. Çok fazlasına bakamadığımız için biraz azalttık. Köyümüzde aynı projeden yararlanan iki kişi daha var. Onlar da hayvanlarını çoğalttılar." diye konuştu.







