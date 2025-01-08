Türkiye'nin enerjideki öz kaynaklarına 'Gabar' etkisi: Bölge ve ülke kalkınacak

Mesut Balta, “Petrol gündem itibari ile Şırnak'taki sıcaklığını koruyor. Gün geçtikçe artan bir ivme var. Çünkü Şırnak artık önümüzdeki yıllarda bir petrol kenti olmaya aday. Bu nereden kaynaklanıyor? Şu anda ülkemiz günlük üretilen 125 bin varil petrol potansiyelinin 73 bin varilini Şırnak'tan karşılıyor. Bu da ülke ekonomisi açısından, enerji bağımlılığımızın azaltılması açısından oldukça önemli bir rakam. Bunun tabii ilerlemesi, ileriye gitmesi gerekiyor. Bölge halkımız, Şırnak halkımız bu nedenle de oldukça umutlu bu sonuçtan. Ülke ekonomisine kazandırdığı bu gelir kalemi nedeniyle oldukça gururlu bir durum yaşıyor Şırnak halkı...