Özcan, topladıkları yaş kirazdan 6 ton Japonya'ya ihraç ettiklerini anlatarak, "Şirketimizin Antalya Korkuteli'nde de 3 bin 800 dönüm kiraz bahçesi bulunmaktadır. Yozgat'taki AR-GE'mizin sonucu başarılı oldu. Elimizde kalan en son kirazların kalibresi küçük olduğu için kurutuyoruz. Japonlar kirazın kurusunu istiyor. Biz de kurutma işlemlerini gerçekleştirdik. Kirazın çekirdeği, sapı ve kurutulmuş halini vakumlu şekilde Japonya'ya göndereceğiz." diye konuştu.







