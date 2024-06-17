Babalar Günü'nde duygulandıran hediye: Eşine elleriyle araç yaptı

Cengizhan Sefa Arslan ise, "Bu benim için en özel ve en anlamlı hediye oldu. Eşime ve kızıma çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Tokat'ta yaşanan bu anlamlı olay, Babalar Günü'ne farklı bir renk kattı ve sosyal medyada da büyük ilgi gördü.