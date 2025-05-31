Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla değişen köy: Karar tam 10 yıl önce alındı

Bu kararlılığın yurt genelinde yaygınlaşmasını temenni eden Ceylan, şunları kaydetti:





"Cumhurbaşkanı'mızın desteğiyle Türkiye genelinde bağımsızlık seferberliği ilan edildi. Biz de bu köyün sigara bıraktığını duyduğumuzda hem tebrik etmek hem de Yeşilayın faaliyetlerinden bahsetmek için köyümüzü ziyaret ettik. Yozgat'ımızda böyle bir köyün olması, bizi gururlandırdı. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Genci yaşlısı, hepsinin bir anda sigaraya, zararlı maddelere karşı beraber hareket etmeleri, bizleri çok mutlu etti. İnşallah köyümüz tüm Türkiye'ye örnek olur."