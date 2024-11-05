İki yüz yıllık fıçılarda mayalanıyor: Yazıköy'de sirke kültürü yüzyıllardır devam ediyor

Safranbolu'da bağcılığın Yazıköy ve Gayza köylerinde yoğunlaştığını belirten Ayvalık, "Yazıköy'de bağcılık devam ettiği sürece sirkecilik de devam edecek diyebiliriz. Bunun en güzel göstergesi evlerin geniş giriş bölümlerinde büyük sirke küplerinin olmasıdır. Köyde hemen hemen her evde üzüm çiğnenecek özel bir taş vardır." diye konuştu.





Yazıköy Muhtarı Deniz Tüzer de köyün sirkesinin asırlar öncesine dayanan bir lezzet olduğunu dile getirdi.