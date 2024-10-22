Karabük'te görenleri şaşırtan olay: 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Melise köyünde küçük çaplı tarımla uğraştığını belirten Fahri Akbıyık, kabağı ilk başta kızartmalık olarak zannettiğini söyledi. İki hafta önce bahçeye gittiğinde kabağın çok büyüdüğünü ifade eden Akbıyık, bu zamana kadar böyle bir kabak görmediğini ve çok şaşırdığını kaydetti.