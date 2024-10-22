Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Karabük'te görenleri şaşırtan olay: 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

Karabük'te görenleri şaşırtan olay: 40 kilogramlık 110 santimetrelik dev ilgi odağı oldu

20:4822/10/2024, Salı
IHA
Sonraki haber

Karabük'te bir bahçede yetişen kabak 40 kilogramlık ağırlığı, 110 santimetrelik boyuyla dikkat çekiyor.

Melisa köyünde yaşayan Fahri Akbıyık bahçesine kabak yetiştirmek için tohum ekti. Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Akbıyık, boyu 70 santimetreyi bulan kabağı görünce büyük şaşkınlık yaşadı.


Melise köyünde küçük çaplı tarımla uğraştığını belirten Fahri Akbıyık, kabağı ilk başta kızartmalık olarak zannettiğini söyledi. İki hafta önce bahçeye gittiğinde kabağın çok büyüdüğünü ifade eden Akbıyık, bu zamana kadar böyle bir kabak görmediğini ve çok şaşırdığını kaydetti.

 Akbıyık, "İki gün önce almaya gittik, tarttık. 40 kilo 650 gram olduğunu gördük. Hayvan gübresiyle toprağı karıştırıp tohumlamıştık. Sulamıştık. Onun haricinde ilaçlama yapmadık" diye konuştu.

İlk defa böyle bir şey ile karşılaştığını anlatan Akbıyık, görenlerinde şaşkınlık yaşadığını aktardı.


#Karabük
#Kabak
#Dev

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs/kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı e Devlet burs sonuç sorgulama ekranı