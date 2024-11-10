Bu mağara doğal ağrı kesici: Ziyaretçi akını yaşanıyor

Keskin'de yaşayan bir Kırıkkaleli olarak ilk kez Sulu Mağara'yı ziyaret ettiğini ifade eden Eda Subaşı, "Burası çok güzel bir yer. Gelecek hafta ailemi de getirmeyi planlıyorum" dedi. Dağcılardan Ali Çağlayan ise Ceritkale Kanyonu'nun her mevsim ayrı bir güzellik sunduğunu vurguladı.



