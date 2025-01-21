Her ilden camiyi gezmeye gelenler kadar namaz kılmak için de gelenler olduğunu ifade eden Ekinci, "İnsanlar camiyi merak ediyor ve geliyor. Camide Bakara Suresi'nin 22. ayetinde 'O sizin için yeri döşek göğü de bina yapan gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın' ayetini düşünerek bir konsept geliştirdik" diye konuştu.