Okul kazısında sürpriz keşif: Karabük’te 300 yıllık su kanalı ortaya çıktı

Harçsız taşla yapılan ve kemerli duvar olduğu ifade edilen içme suyu kanalının 1 metre 60 santimetre genişliğinde, 1 metre 80 santimetre yüksekliğinde olduğu belirtildi. İçinde az miktarda su bulunan kanalın 34 metre uzunluğunda olduğu ve 4 metrelik bölümünün ise göçük olduğu öğrenildi.